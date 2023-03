Belve, chi sono gli ospiti di martedì 14 marzo 2023: anticipazioni interviste

Domani, martedì 14 marzo, torna in prima serata l’appuntamento con Belve, il programma televisivo condotto da Francesca Fagnani. La domanda è la solita, con chi si confronterà in questa quarta puntata della trasmissione la presentatrice? Quali sono le “belve”, con le quali la Fagnani si confronterà vis a vis domani sera?

Chi saranno gli ospiti di Belve

Ospiti della puntata del 14 marzo saranno: la cantante, ballerina e conduttrice televisiva di origini statunitensi icona degli anni ’80 Heather Parisi; la scrittrice, giornalista e opinionista Concita De Gregorio e l’attore e conduttore televisivo noto soprattutto per le sue partecipazioni a fiction televisive Gabriel Garko. Un parterre di ospiti che si annuncia interessante al quale si sommerà il monologo di Michela Andreozzi oltre alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Il successo del format che registra sempre più seguaci

Il programma sta riscontrando un grande consenso di pubblico grazie alle capacità dell’autrice, nonché conduttrice della trasmissione che con determinazione e sagacia riesce a mettere a nudo volti noti dello spettacolo, della politica e della cronaca. Come sempre non mancheranno anche domande imbarazzanti e irriverenti con le quali la Fagnani cercherà anche di mettere in difficoltà i famosi ospiti.

La capacità della Fagnani di farsi raccontare aspetti reconditi della vita dei personaggi famosi

Una serie di personaggi che arrivano all’indomani di un altro appuntamento di successo della giornalista, il 7 marzo scontro, quando ha indotto Al Bano ad aprirsi anche su temi delicatissimi e personali come la scomparsa della figlia Ylenia e lo stupro subito, a soli 18 anni, dalla super modella Bianca Balti, oltre ad aspetti personali del chirurgo plastico Giacomo Urtis, diventato assai noto come partecipante al Grande Fratello Vip, è stato chiamato dalla padrona di casa a ripercorrere tutti gli interventi ai quali si è sottoposto per raggiungere il suo aspetto attuale.