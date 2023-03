Ultimo e la fidanzata Jacqueline si sono lasciati? Ultime news sulla coppia. A quanto pare, il famoso cantautore romano avrebbe concluso la propria relazione con la figlia di Heather Parisi. L’indiscrezione arriverebbe dal noto settimana scandalistico “Chi”, che addirittura menziona come la coppa “fosse ai ferri corti” da prima di Sanremo 2023. Se la notizia potrebbe far piacere alle fan del cantante, ancora le motivazioni dietro questa conclusione non sono diventate pubbliche… e forse mai lo diventeranno.

Ultimo e Jacqueline non stanno più insieme? Così sembra

Sulle dinamiche di questa potenziale fine del fidanzamento, gli esperti di gossip si sono basati a due episodi. Tutto riguarderebbe la sfera di Instagram, dove gli stessi si sarebbero accorti come Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non interagivano più tra loro. Una situazione già apparsa, che evinse come realmente ci fosse stata una crisi tra loro in passata. Situazione che poi si risolse, con i due che tornarono a commentarsi storie e foto sulle piattaforme. Ma ora sembra che la crisi si sia rifatta viva, con i due fidanzatini che torna a non interagire più tra loro.

Nonostante il silenzio tra i due profili, e soprattutto come una storia d’amore non si possa valutare solamente attraverso l’utilizzo di Instagram, tutto fa pensare che in caso di fine i due siano rimasti in buoni rapporti. A tale pensiero, ci porta un fatto: entrambi continuano a seguirci su Instagram. Dinamica che tradotta secondo i canoni dello spettacolo, dimostrerebbe come i due sarebbero rimasti amici, continuerebbero ad avere ottimi rapporti anche nella realtà.

Un social è molto diverso dalla vita reale, eppure nulla di gravoso poteva ostacolare il rapporto tra Jacqueline e Ultimo, anche se da amore può essersi trasformato solamente in una bella amicizia tra i due (potenziali) ex fidanzati. Di certo, questa storia si diversifica molto dalla penultima ex del cantautore romano, Federica Lelli, cui l’autore dedico anche numerose canzoni.