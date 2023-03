Concita De Gregorio a Belve: ‘Ho avuto il cancro’, stasera l’intervista su Rai 2

Stasera, martedì 14 marzo, torna su Rai 2 l’appuntamento con Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, nel quale la giornalista si renderà, come di consueto, autrice di interviste anche irriverenti, nei confronti dei suoi ospiti. E tra gli altri prenderà parte alla puntata di stasera la giornalista Concita De Gregorio.

Concita De Gregorio ha confessato di aver avuto un cancro

Di recente la De Gregorio ha scoperto di avere il cancro e ha dovuto sottoporsi a intervento chirurgico per la rimozione. Sembrerebbe che la giornalista si sia ormai messa alle spalle la fase più difficile della lotta alla malattia, ma lei preferisce aspettare prima di parlare di qualcosa di ‘passato’.

Ma Concita De Gregorio non ha mai parlato della sua malattia. Non ha voluto rendere noto questo suo ‘problema’ di salute. Una scelta sulla quale si è soffermata la Fagnani per domandarle: come mai? E la decisione è dipesa soprattutto dalla volontà di non dover fare i conti con gente afflitta, dispiaciuta. Oltre al fatto che non aveva alcuna intenzione di rispondere alle numerose domande che le sarebbero state formulate.

La difficoltà della giornalista di comunicare al figlio di esser malata

Anche perché tra le tante difficoltà che la giornalista ha dovuto affrontare c’è quella di comunicarlo al figlio. Una comunicazione dalla quale non si è potuta esimere viste le cure aggressive alle quali è stata sottoposta. Nel corso dell’intervista con la Fagnani, la De Gregorio è stata chiamata anche a chiarire i contenuti del diverbio avuto con il collega Sallusti. Ma sono anche altri gli ospiti di stasera a Belve e non in ultimo Heather Parisi e Gabriele Garko. Tutti i particolari delle interviste che la Fagnani rivolgerà ai suoi ospiti: alla giornalista, alla conduttrice e ballerina di origine americana e all’attore italiano, potranno essere viste stasera in prima serata su Rai 2.