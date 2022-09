Gabriel Garko: chi è, età, carriera, film, compagno, oggi, Instagram, vita privata e Ballando con le stelle

Torna, dopo la pausa estiva, l’appuntamento imperdibile con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Alla conduzione Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio molti ospiti. Tra di loro, per la prima puntata, anche noto attore, amatissimo, Gabriel Garko. Conosciamolo meglio: dagli esordi al successo fino alla vita privata e al coming out.

Dagli inizi al debutto come attore di Gabriel Garko

Gabriel Garko – pseudonimo di Dario Gabriel Oliviero- è nato il 12 luglio 1972, sotto il segno del Cancro, a Torino. È un attore ed ex modello italiano. È terzogenito della messinese Isabella Garchio e del pasticciere vicentino Claudio Oliviero: è cresciuto a Settimo Torinese con due sorella maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura. Nel 1990 ha vinto il titolo di Mr. Settimo Torinese: il concorso era gestito, tra gli altri, da Lele Mora. Nel frattempo, prima di realizzare alcuni fotoromanzi e far parte del corpo di ballo della terza edizione di Scherzi a parte nel 1993, ha svolto il servizio militare presso l’Arma dei carabinieri. Nel 1995 ha debuttato come protagonista nel cortometraggio Troppo caldo. Da qui, prenderà parte ad una serie di fiction: Una donna in fuga, Angelo nero – e debutta al cinema con il cine-panettone Paparazzi di Neri Parenti.

L’esordio sul piccolo schermo

Il suo esordio televisivo risale al 1996 con la miniserie tv, La signora della città, in onda su Rete 4. Tra il 2001 e il 2002 è al cinema con Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek, Callas forever di Franco Zeffirelli e Senso 45 di Tinto Brass: questi ultimi con scene di nudo integrale. Il vero successo arriva nel 2006: è protagonista della miniserie TV in onda su Canale 5, L’onore e il rispetto – dove interpreta il ruolo del mafioso Tonio Fortebracci. Nel 2014 è tornato a recitare per il grande schermo nel nuovo film di Asia Argento, Incompresa, in cui affianca Charlotte Gainsbourg. Nel 2016 invece, ha affiancato Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea alla conduzione del Festival di Sanremo.

Nel 2017, però, ha deciso di ritirarsi dalle scene per questioni personali.

Il coming out di Gabriel Garko, vita privata

Gabriel Garko dopo aver avuto una breve storia con la collega Manuela Arcuri ai tempi de Il peccato e la vergogna, un presunto flirt con Serena Arcuri e due relazioni finte avute con Eva Grimaldi, con la quale ha vissuto per 8 anni tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, e Adua Del Vesco, ha fatto coming out al GF VIP il 25 settembre del 2020. In seguito l’attore ha confermato di aver avuto una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuta un’altra con il collega Gabriele Rossi.

Curiosità

Il suo nome d’arte è ispirato a quello di sua madre, Garchio.

L’attore è molto attivo sui social e su Instagram ama condividere con i followers attimi della sua vita privata e della sua quotidianità.

È spesso finito nell'occhio del ciclone per dei presunti ritocchini agli zigomi, da lui sempre negati.

Al Corriere della Sera ha raccontato che il momento più brutto della sua vita sarebbe stato quando ha rischiato di perdere la vita a Sanremo.

In passato ha dichiarato di avere avuto una sorta di stalker, una donna che avrebbe voluto utilizzarlo per avere un figlio.

Nel maggio del 2019 è stato testimone di nozze di Eva Grimaldi, sua ex, la quale si è sposata con Imma Battaglia.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @gabrielgarko_official vanta oltre 500 mila followers.