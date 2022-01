Eva Grimaldi: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip, chi è la moglie Imma Battaglia, film, matrimonio, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Oggi, per la prima volta in studio, la grande storia d’amore di Eva Grimaldi e l’attivista Imma Battaglia!

Eva Grimaldi: chi è, età, carriera, film e serie tv

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è nata a Nogarole Rocca il 7 settembre del 1961 ed è una nota attrice. Ha iniziato a lavorare in televisione con il popolare programma Drive In, poi ha partecipato al film di Federico Fellini Intervista. Da lì un successo dopo l’altro: ha alternato nella sua carriera pellicole d’autore come Tolgo il disturbo di Dino Risi, Per sempre del brasiliano Walter Hugo Khouri, a film più popolari e di genere tipo Rimini Rimini – un anno dopo, La maschera del demonio e tanti altri. In questi anni ha posato senza veli per diverse riviste ed è diventata un vero e proprio sex symbol del cinema e della tv a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Successivamente si è dedicata anche al teatro e ha preso parte a diverse serie tv di successo come Il peccato e la vergogna, Pupetta – Il coraggio e la passione.

Chi è la moglie Imma Battaglia: amori, Gabriel Garko, vita privata

Eva Grimaldi, dopo aver avuto delle relazioni con Lele Mora e con Vittorio Sgarbi, tra gli anni 090 e 2000 si è legata sentimentalmente al collega Gabriel Garko. Con il quale ha convissuto per ben 8 anni. Poi nel 2006 si è sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, ma i due si sono separati nel 2010 e hanno divorziato nel 2013. Proprio dal 2010 l’attrice è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente il 19 maggio del 2019 in una cerimonia celebrata da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Instagram

Con l’account @evagrimaldireal vanta 167 mila followers.