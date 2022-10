Matia Emme, chi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko: età, lavoro, foto e Instagram

Gabriel Garko lo conosciamo tutti: il bello delle fiction all’italiana che ha fatto sognare in tantissimi davanti allo schermo, soprattutto in prima serata, con ad esempio L’Onore e il Rispetto e Il Peccato e la Vergogna. A seguito, poi, del coming out dell’anno 2020 proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha potuto finalmente condurre la sua vita sentimentale con la libertà che desiderava da tanto tempo.

La nuova fiamma di Gabriel Garko

Ad oggi, Gabriel, poi, ha anche una nuova fiamma: risulta infatti essere fidanzato con Matia Emme. Ma cosa sappiamo di lui? Cerchiamo di scoprire insieme qualche dettaglio in più sulla sua ultima dolce metà.

Chi è il ragazzo misterioso e affascinante

Il giovane ed aitante Matia Emme è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko. Misterioso ed affascinante, pare che non faccia parte del mondo dello spettacolo; questo è il primo elemento che abbiamo a disposizione. Tuttavia, lo si può ben conoscere perché la sua visibilità deriva proprio dalle storie Instagram come all’interno del feed dell’interprete di Tonio Fortebracci.

L’attore ha pubblicato per la prima volta una foto insieme a lui negli ultimi tempi, da quel momento ha definitivamente ufficializzato la sua relazione con il giovane ragazzo. Ora, però, le informazioni scarseggiamo, perché Gabriel Garko è diventato molto riservato sui social – la cosa non era così all’epoca dei gossip con Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Rosalinda Cannavò.

Quanti anni ha?

Matia Emme ha dunque 36 anni d’età. Non si conosce pubblicamente la sua data di nascita precisa, ma tra i pare che si siano ben 14 anni di differenza. Ma questo, di certo, non ostacolerà il loro amore.

Che lavoro fa Matia?

Matia Emme che lavoro fa? Questa è l’altra domanda cruciale. Buttando un occhio alle sue pagine social, si definisce “general manager” anche se non è dato sapere in quale ambito specifico svolga questa mansione.

Instagram

Matia Emme non disdegna di certo i social: il suo profilo vanta ben 9,687 follower.