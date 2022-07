Ballando con le Stelle 2022: nel cast anche Gabriel Garko

Siamo nel pieno dell’estate, eppure alla Rai 1 molti sono già al lavoro per la prossima stagione televisiva. Tra questi anche Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, che sta cercando di ricomporre il puzzle e mettere in piedi il cast per la prossima edizione dello show del sabato sera. Quello che mette al centro dell’attenzione e sotto i riflettori diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che decideranno di mettersi alla prova e scendere in pista, diventando per settimane dei ‘ballerini’ (o almeno provandoci!)

Gabriel Garko a Ballando con le Stelle?

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, pare che nel cast ci sia, quasi sicuramente, Gabriel Garbo, che già lo scorso anno ha partecipato alla trasmissione, ma nelle vesti di ballerino per una notte. Ritornerà da Milly Carlucci per mettersi ancora una volta alla prova? Non ci resta che aspettare e capire se la notizia venga smentita o, per la gioia dei fan, confermata!

I nomi dei concorrenti

Tra gli altri nomi che stanno circolando nelle ultime ore per Ballando con le Stelle, ci sono quelli di Iva Zanicchi e Marta Flavi, la conduttrice che ha fatto ‘sognare’ i ragazzi di Rai 1 negli anni ’80. E ancora, potrebbero partecipare allo show del sabato sera Nancy Brilli, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi e Dario Verani. Tutte indiscrezioni, ancora nessuna certezza! La squadra di Milly Carlucci è ancora al lavoro!