Previsioni meteo Roma e nel Lazio weekend: che tempo farà sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Si prevede un fine settimana all’insegna del maltempo sul territorio di Roma e del Lazio, con l’estate che nuovamente dimostrerà come tarda ad arrivare nella nostra Regione e su tutta Italia. Sarà un sabato 13 e una domenica 14 maggio all’insegna dell’acqua, con violenti temporali che potrebbero abbattersi lungo tutta la costa laziale. Un fenomeno che non riguarderà solo la nostra Regione, si chiaro, con le nubi che ieri hanno toccato anche la zona della Costiera Amalfitana o le località balneari del Mar Tirreno.

Maltempo per questo weekend su Roma e il Lazio

Diversi cittadini romani avevano intenzione di iniziare finalmente la stagione balneare sul Litorale Romano, utilizzando sabato e domenica per fiondarsi presso le località di Ostia e Fregene. Giornate al mare che dovranno essere rinviate al fine settimana del 20 e 21 maggio, dove si spera che il tempo sarà più clemente con la cittadinanza. Seppur non sono state annunciate allerte meteo per quei giorni, sulla costa laziale sono previsti forti acquazzoni. Maltempo che sarebbe ulteriormente inasprito anche dalle condizioni di queste città sul mare, in molti casi a rischio idrogeologico come nei casi di Anzio, Nettuno o Isola Sacra.

Forti piogge sulle località balneari

Sarà come tornare in inverno questo weekend? Tutti gli indizi lasciano presagire così. A Ostia, potrebbe piovere ininterrottamente fino a sabato prossimo, ovvero il 20 maggio 2023. La quantità d’acqua pronta a cadere sul territorio è tanta, con le previsioni che stimano il 60% per la giornata di sabato e il 70% invece per domenica. Alle piogge, oltretutto, potrebbe conseguire anche un drastico calo delle temperature, con un minimo di 13 gradi previsto nella giornata di sabato. Una situazione, questa, che obbligherà le persone a tirare fuori le giacche a vento, probabilmente messe in soppalco con il recente “cambio di stagione” nel proprio armadio. L’estate tarda ad arrivare, con i cittadini che devono prendere le giuste precauzioni contro questo insolito freddo di maggio.