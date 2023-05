Previsioni meteo sabato 13 e domenica 14 maggio in Italia: che tempo farà

Previsioni meteo. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? A quanto pare nulla di troppo positivo sul fronte meteorologico, come del resto già si ipotizzava ad inizio settimana. Ora che il weekend incalza, in molti sono curiosi su come andranno le prossime giornate e se, magari, potranno permettersi qualche gitarella fuori porta. Ecco il dettaglio per sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, continuate a leggere!

Previsioni meteo sabato 13 e domenica 14 maggio: cosa ci aspetta

Stando, allora, agli ultimi aggiornamenti, l’Italia tutta si ritroverà in una trappola ciclonica per tutto il weekend. Siamo davanti ad un bollettino abbastanza scoraggiante per tutti gli amanti del weekend soleggiato, all’insegna del sole e del clima estivo. La Capitale, quando c’è il sole, infatti, dà il meglio di sé, con la pioggia, un po’ meno, come molti utenti del traffico purtroppo sanno bene. Saranno tante le precipitazioni ad attenderci, in quasi tutte le regioni. Pioggia che, tra l’altro, sta accompagnando già questi giorni in molte regioni d’Italia, e ora che arriva il fine settimana, la coerenza viene mantenuta. La colpa è da imputare ad una vasta area di bassa pressione, una sorta di trappola ciclonica potremmo dire, per meglio definirla.

Il dettaglio per sabato 13 maggio

Il flusso perturbatorio a cui stiamo andando incontro arriverà fino alle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, giornate in cui un profondo Ciclone Mediterraneo potrà scaricare non poche piogge e precipitazioni, con ogni probabilità a carattere temporalesco. Per la giornata di sabato 13 maggio, nel dettaglio, proprio la forte energia atmosferica in gioco, insieme ai forti contrasti tra masse d’aria diverse, potrebbe dare vita ad una serie di temporali abbastanza violenti in molte parti della nostra Penisola, i quali saranno accompagnati in alcuni casi anche da improvvise sferzate di vento oppure, nei casi peggiori, da locali grandinate. Le aree maggiormente a rischio saranno il Nord e il Centro Italia, soprattutto sul versante tirrenico.

Il dettaglio per domenica 14 maggio

Per quel che riguarda, invece, la giornata di domenica 14 maggio 2023, ancora tanta instabilità pregressa che continuerà a sortire il proprio effetto sulla Penisola. A poco a poco, però, il clima tenderà a stabilizzarsi, con un rialzo delle temperature e una situazione più tipicamente primaverile, con piogge che non dureranno tutta la giornata, ma a sprazzi.