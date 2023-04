Weekend Roma, cosa fare sabato 29 e domenica 30 aprile 2023: eventi in programma

Per sabato 29 e domenica 30 Aprile 2023, Roma si prepara a fare le cose in grande. Complice il weekend lungo, dettato dalla presenza del Ponte del Primo Maggio, che almeno al Centro Storico accompagnerà adulti e ragazzi all’usuale tradizione del Concertone dei lavoratori. Per questo evento, la Città Eterna ha previsto un programma di eventi culturali all’insegna del divertimento e del relax. Infatti, ci saranno varie tipologie di eventi per accontentare tutti i gusti.

Il concerto di Renato Zero a Roma

Torna con “Zero a Zero – Una sfida in musica”, con Renato Zero che torna nella Capitale per portare la propria favola in musica. Dopo l’immenso successo del Circo Massimo, il cantautore romano tornerà per un nuovo tour all’interno dei Palazzetti dello Sport. Fino il 3 maggio, compresi i giorni del 29 e 30 aprile, potremmo trovare l’artista a esibirsi presso il Palazzetto dello Sport dell’Eur, in un evento dove non possono mancare i suoi leggendari fan: i sorcini.

Roma è gelato a Prati

Da sabato 29 aprile, la Capitale diventa la patria del gelato. Un evento immenso che sarà aperto a tutto il pubblico, proprio per celebrare e promuovere il prodotto italiano più famoso del mondo. Al PratiBus District saranno presenti i maggiori maestri gelatai del mondo, che proporranno assaggi e curiosità proprio su questo tipo di dolce. Durante l’evento, gli amanti del gelato potranno proprio vedere tutta la filiera che porta alla produzione di questo prodotto.

Hippie Market all’Appia Joy Park

All’interno della nuova oasi vedere della Capitale, ovvero l’Appia Joy Park, si svolgerà l’Hippie Market e Foodstock. Un evento pensato per intrattenere tutta la famiglia, ma soprattutto portare i propri ospiti in un’altra epoca che purtroppo non c’è più. Musica, balle di fieno e divertimento: tutto nel segno di organizzare una manifestazione che possa parlare ai giovani, e non, dell’utilità del riuso dei prodotti.