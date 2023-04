Weekend del 1 maggio 2023 a Roma: dal concerto a San Giovanni ai musei, tutti gli eventi in programma

In arrivo un altro ponte, quello del 1 maggio, che consentirà ai più fortunati di non lavorare per tre giorni di seguito e che fornirà l’occasione per godersi un lungo weekend all’insegna del sano divertimento o anche del relax. Roma, come di consueto, offre una serie di occasioni di svago. Andiamo a vedere quali sono gli eventi previsti per il prossimo fine settimana.

Grande attesa per il Concertone del 1 maggio e il ritorno di Renato Zero

Per molti la Festa del Lavoratori è legata a filo doppio con un appuntamento da non perdere: il concertone in piazza San Giovanni Laterano a Roma. Una kermesse musicale presentata da Ambra Angiolini che accenderà i riflettori sulla musica, a partire dalle 14 e 30 e fino alla mezzanotte di lunedì, ma che rappresenta solo uno dei molteplici appuntamenti previsti per questi tre giorni di festa.

Restando in tema musicale torna al Palasport dell’Eur Renato Zero con ‘Zero a Zero – Una sfida in musica’. Un artista apprezzato e benvoluto che torna a distanza di pochi mesi dal suo ultimo appuntamento capitolino, visto che in di recente ha festeggiato al Circo Massimo i suoi 70 anni con una serie di concerti. Il PalaEur tornerà a ospitare Renato Zero da domani, venerdì 28 aprile al 3 maggio.

Appuntamento con Roma è gelato e Roma Incontra il Mondo

La festa del gelato prende il via sabato 29 aprile per protrarsi fino a lunedì 1 maggio. Un evento dedicato al gusto, ad ingresso gratuito, nel quale presenzieranno i più grandi maestri artigiani. Roma è gelato è un appuntamento da non perdere nel quale sarà possibile degustare il goloso prodotto a base di creme o frutta, in una rassegna che offrirà ai partecipanti anche l’occasione di toccare con male qual è il processo di preparazione del gelato. Nella Fiera di Roma, per l’ultimo fine settimana, sarà possibile visitare ‘Roma Incontra il Mondo’. Anche in questo caso un appuntamento per i buongustai nel quale visitare stand gastronomici con ristoratori provenienti, letteralmente, da ogni parte del Mondo.

Torna l’Hippie Market Foodstock

L’Appia Joy Park, invece, offrirà ai partecipanti di godere di tutti i vantaggi della vita di campagna. L’Hippie Market Foodstock presenterà un’ambientazione prettamente bucolica, nella quale famiglie e amici potranno godere del piacere della vita all’aria aperta grazie alla presenza di aziende agricole e artigiani. E non solo, perché sono previsti spettacoli in musica ed esibizioni di artisti di strada oltre alla possibilità, per i più piccini, di prendere parte a laboratori creativi.

La mostra di Bansky

‘The World of Banksy – The Immersive Experience’ alla stazione Tiburtina permetterà agli appassionati e ai curiosi di conoscere alcune delle principali opere dell’ artista e writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.

Cinecittà World e Roma World torneranno ad aprire i battenti per consentire ai visitatori di divertirsi nel parco a tema oppure di scoprire la storia di Roma da protagonista. E per l’occasione anche Magicland, a Valmontone, offrirà l’occasione ai partecipanti di vivere una giornata all’insegna del divertimento e dello svago.

Iniziative all’insegna del buon cibo

Coloro, invece, che sono più interessati alle iniziative mangerecce, non possono non tenere in considerazione la sagra della fava e del pecorino. I partecipanti potranno godere, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, di tutti prodotti a chilometro zero. Non solo fave e formaggio, ma anche altri prodotti nostrani, come la porchetta di Ariccia. E per restare a tema, anche quest’anno torna ‘Il Primo Maggio Contadino’ all’Ippodromo delle Capannelle, nel quale saranno proprio gli agricoltori ad accogliere i visitatori vestendo, per l’occasione, anche i panni di cuochi.

Immancabile l’appuntamento con il Garbatella TTS Street Food

Già dalla giornata di oggi, giovedì 27 aprile e fino a domenica 30 aprile, si svolgerà il Garbatella TTS Street Food. Una manifestazione nel quale sarà possibile degustare piatti tipici, ma anche godere di intrattenimento musicale. Si tratta, però, soprattutto di un festival all’insegna delle eccellenze gastronomiche, una meravigliosa festa nei pressi nei giardini Nobels, nel quale 25 Street Chef a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina orchestreranno, secondo lo stile TTS, padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet simbolo della nostra tradizione.