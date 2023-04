Ponte 1 maggio 2023 con i bambini: dove andare e cosa visitare

Dopo un quadro sulle vacanze da fare durante il Ponte del 1 Maggio 2023, serve anche riflettere su cosa poter fare insieme ai propri figli. Come sappiamo, per chi ha bambini appresso servono strutture capaci di accogliere i piccoli, intrattenerli, magari anche pensando a strutture nei pressi di parchi di divertimento. Con i bambini, consigliamo di non fare lunghi viaggi, ma bensì pensare una bella “gita di primavera” di una sola giornata, che potrebbe essere anche alla portata con i prezzi.

Dove fare la “gita di primavera” per il Ponte del 1 Maggio 2023?

I luoghi che consigliamo, per quest’anno, sono quelli all’aria aperta. Se sul Litorale Romano è ripartita ufficialmente la stagione balneare (Fregene e Ostia), stessa cosa possiamo evidenziarla nella provincia di Latina, con Gaeta già pronta ad accogliere i tanti cittadini provenienti dalle varie zone del Lazio e della Campania. Ma non solo, perché si può anche optare per bellissime passeggiate naturali: tra questi i Giardini della Ninfa, così come i sentieri del Monte Soratte nel Comune di Sant’Oreste in provincia di Roma. Non dimentichiamoci poi i parchi divertimento nel Lazio, quelli fiabeschi o addirittura la visita alle terme, con Viterbo che offre valide alternativa anche a costi contenuti.

Le gite da fare nel Lazio

La gita perfetta è quella che vi vedrà prendere lo zaino in spalla e trovare un percorso naturale da visitare con la vostra famiglia. Per chi vuole contenere i costi, meglio trovare un posto non lontanissimo da casa. Poi, per il Primo Maggio si può organizzare un buon picnic, facendo panini, frittatine e magari munendosi di bottiglie d’acqua e una bottiglia di Coca-Cola. Una bella giornata fuori porta in maniera originale, che vi permetterà di visitare posti nuovi e soprattutto far divertire i vostri bambini: cosa c’è di meglio che una visita al bosco oppure a un parco delle fiabe?