Ponte 1 maggio 2023 in Italia: ecco dove andare, offerte e cosa visitare

Dove si può andare per l’imminente Ponte del 1 Maggio 2023? Da tantissime parti, considerato come avremo a disposizione un weekend allungato. Infatti, partendo la sera di venerdì 28 aprile (ovviamente dopo il lavoro), si potrà pensare a una vacanza fino alla sera del Primo Maggio. Ben tre giorni, che permetteranno a tutte le persone di poter visitare l’Italia in lungo e in largo, magari anche spingendosi al di là della consuetudine della “gita fuori porta”.

Dove andare per il Ponte del 1 Maggio 2023?

Tra le destinazioni più ambite, il lago di Braies. Il territorio si trova ad appena 100 km da Bolzano, ben raggiungibile con la macchina. Gli hotel, trovandosi ancora nella stagione pre-estiva, offrono importanti offerte: infatti per pernottare, a notte molte strutture fanno un prezzo di 37 euro a persona. Un prezzo molto conveniente, considerata anche l’attrattività del lago. Per i più intrepidi, c’è la destinazione di Fuerteventura. La famosa isola spagnola nell’Atlantico, facente parte delle Isole Canarie, non è economica ma promette divertimento: un resort a 4 stelle richiede la media di 440 euro per una settimana a persona.

Tra Africa ed Europa

Altra meta interessante è quella dell’Egitto. Per chi può partire 11 giorni, la vacanza costerebbe intorno ai 1.220 a persona. Nel prezzo, compresa anche la gita a Giza, Luxor, Assuan e la famosa crociera sul Nilo. Una bellissima esperienza turistica, che almeno una volta nella vita andrebbe provata. Tra le mete europee, caccia alle Capitali, Tra tutte c’è Londra, seguita da Parigi (tra cui Disneyland Paris), Amsterdam, Budapest, Praga. Ottimo riscontro lo ottiene Barcellona, con i locali sul lungomare e la famosa Rambla che accoglie ogni anno milioni di turisti. Poi Siviglia e Valencia, in località che esprimono a pieno la tradizione e la cultura di quelle città. Ambitissima anche la meta di Lisbona, riscoperta negli ultimi anni soprattutto dai turisti più giovani.