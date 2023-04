Ponte 1 maggio 2023 a scuola: chi si ferma, calendario Regione per Regione

Tutte le scuole d’Italia sono pronte a fermarsi in vista del Ponte del 1 Maggio, ovvero la famosa Festa dei Lavoratori. Dopotutto, anche gli insegnanti sono lavoratori e meritano di riposarsi nella giornata del lavoratore. Come avviene ogni anno, lo stop verrà interpretato in maniera soggettiva in ogni Regione d’Italia, con alcune realtà che potrebbero fare una pausa anche fino al 3 maggio e allungare di fatto il week end di corpo scolastico e soprattutto studenti.

Lo stop delle scuole per il Ponte del 1 Maggio 2023

Come abbiamo potuto constatare, il 2023 è stato l’anno dei ponti scolastici e lavorativi. Brevi pause che, come avranno potuto osservare le famiglie degli studenti, sono stati rispettate anche dalle strutture scolastiche in giro per l’Italia. Saranno diverse le scuole che potrebbero optare per una super pausa, approfittando delle festività del 25 Aprile – ovvero la Festa della Liberazione italiana – e quelle legate al Primo Maggio, ovvero la Festa dei Lavoratori. Per quello che sappiamo, in tutte le scuole d’Italia vedremo un “week end” più lungo, che sarà possibile constatare soprattutto in quelle strutture scolastiche che optano per la “settimana corta”.

Super stop per il Primo Maggio nelle scuole?

Almeno al momento, nessuna scuola ha optato per una “super chiusura”. Con tale definizione, potremmo descrivere uno stop che parte il 25 aprile e va a concludersi la mattina del 2 maggio. A ragione di ciò, le motivazioni sono diverse: evitare di perdere un’altra settimana didattica (con preziosi giorni persi per la Pasqua ed eventuali allerte meteo), oltre che una vicinanza oggettiva dall’ultima chiusura per le vacanze pasquali. La didattica quindi si soffermerà a uno stop del Primo Maggio, forte che la giornata cadrà di lunedì e vedrà amplificarsi lo stop con la caduta di sabato e domenica nei giorni del 29 e 30 aprile 2023. Insomma, un’occasione per gli studenti di ricaricare le batterie e studiare.