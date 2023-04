Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: artisti e programma completo del ‘Concertone’

Siamo agli sgoccioli, ovvero ancora tre settimane ci separano dal famoso Concertone del Primo Maggio. Organizzato dalla sigla sindacale della CGIL, ogni riunisci centinaia di migliaia di persona all’interno della piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, in un evento che parla di lavoro, società e porta sul palco soprattutto tanta buona musica. Il mix perfetto che avvicina grande e giovani ai temi del mondo del lavoro, a pensare una società differente divertendosi da sotto il palco.

Il Concertone del Primo Maggio a Roma: cosa prepara la CGIL?

Quando si parla di Concertone, si parla di un evento ormai entrato nella cultura pop italiana. Così tanto radicato nelle persone e soprattutto nelle nuove generazione, che addirittura il gruppo Elio e le Storie Tese gli ha dedicato una canzone negli anni passati. Quest’anno, a promuovere l’evento saranno i tre sindacati più grandi in Italia: CGIL, UIL e CISL. Gli artisti che quest’anno saliranno sicuramente sul palco del Concertone di piazza San Giovanni, saranno:

Aurora;

Ariete (nuovamente);

Coma_Cose (nuovamente anche loro);

Tananai;

Mr. Rain (nuovamente);

Matteo Paolillo (forte di Origami e dell’esperienza con “Mare Fuori”);

BNKR44.

Le sorprese del Concertone

Sono da confermare altri cinque ospiti, che però al momento rimangono segreti o sono in trattativa con gli organizzatori per partecipare al Concertone. Difficilissima l’ipotesi di Fedez, che già fece discutere in passato per un suo monologo contro la RAI. Più probabili le presenze di artisti come Coez, La rappresentante di Lista, Levante o Carmen Consoli. Suggestiva anche l’ipotesi di Blanco, che alcuni rumors vorrebbero come ospite speciale il Primo Maggio per far sussultare il pubblico presente. Molto probabile anche la presenza di Fabrizio Moro, solito non perdersi mai questo tipo di eventi (ha diverse partecipazioni alle spalle). Difficile, ma non impossibile, la presenza anche dei Negramaro sul palco romano, considerato come debbano pubblicizzare anche il nuovo singolo “Diamanti”.