Hippie Market e Foodstock a Roma dal 30 aprile al 1 maggio 2023: ecco dove, orari e programma completo

Il ponte del primo maggio è vicino e la voglia di staccare la spina dai frenetici ritmi lavorativi si fa sentire. Per rilassarsi cosa c’è di meglio di una fuga bucolica di tre giorni nel cuore di Roma? Con l’Hippie Market e Foodstock sarà possibile trascorrere una Festa dei Lavoratori all’insegna del gusto e dello svago nella nuova oasi verde della capitale: l’Appia Joy Park. Ecco cosa sapere.

C’è ancora neve a Campo Imperatore, prolungata l’apertura delle piste fino al 12 maggio

L’Hippie Market e Foodstock a Roma per il ponte del primo maggio

In occasione del ponte del 1 maggio un evento studiato per tutta la famiglia per respirare un’atmosfera magica d’altri tempi e regalare momenti indimenticabili. Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno che accoglierà artigiani, street chef, aziende agricole, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per 3 giorni di benessere, svago e relax. Installazioni e decorazioni fatte a mano con materiali organici realizzati dalla giovane designer Borderlight permetteranno di vivere un’ esperienza immersiva e suggestiva con l’intenzione, di promuovere il riuso creativo e il rispetto per l’ ambiente. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, torte di fango, danza creativa, inglese, trucca bimbi.

Foodstock

L’eccellenza del cibo di strada, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane. Un’esplosione di sapori e profumi con selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale.20 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno oltre 100 proposte culinarie pronte a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail.

Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori. Dalle pietanze dai sapori ricchi e intensi della cucina argentina ed etnica, agli hamburger gourmet, panini e cartocci di mare, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, e zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi. Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” e lo Stracotto di maiale o pecora.

Dove vedere il Concerto del 1 maggio a Roma in diretta tv e streaming? Orario e canali

Hippie Market ed area olistica

Una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home-decor, lampade, candele, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti. Come sempre, sarà presente un’ampia area dedicata a fiori e piante anche rare. Tre giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi. Una full immersion in lezioni di yoga, meditazione sciamanica con tamburo sacro, e meditazione tantrica.

Il programma

Ma ecco il ricco programma di eventi! Sabato alle 18.30 World music e canti tradizionali con strumenti etnici, arcaici, contemporanei (arpa a fiato, ceftelia, canto armonico, armonium, flauti del mondo, hand pan.) Un’esperienza multidimensionale, un viaggio senza tempo. Un legame profondo tra la nostra tradizione e il resto del mondo. Domenica ore 16.00 e replica alle ore 18 dello spettacolo LIGHT, clowneria acrobatica, un viaggio verso la ricerca del modo più leggero di vivere le cose. Alle 19.00 il live musicale dell’artista Salamone, dalla musica d’autore al country blues, dallo swing al Balkan.

Lunedì 1 maggio alle 14.00 il duo WUNDER TANDEM. Due voci, una fisarmonica ed un mini drum set, un duo cross-gender, leopardato dall’animo disco-punk, pronto a stupire l’intrepido ascoltatore con mash up caustici che abbattono definitivamente le differenze di genere. A seguire i Tornasol 66 dall’ Usa e Messico. Un duo che mischia tanti tipi d’influenze musicali, da Bach fino al Funk, anche utilizzando stili di musica Arabica, Messicana, e Ritmi Latinoamericani, accompagnati da un violino ed una viola.