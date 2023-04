1 maggio 2023 a Roma e nel Lazio: eventi in programma, cosa fare e dove andare

Il primo maggio è la festa dei lavoratori e come ogni anno a Roma è immancabile l’appuntamento a Piazza San Giovanni che si trasforma nel palcoscenico del Concertone. Una giornata intera dedicata alla musica dove si alternano cantanti famosi in tutta Italia. Anche se l’evento è memorabile ogni anno, c’è anche chi preferisce fare altro, rilassarsi e fare una passeggiata. Ecco tutto quello che si può visitare a Roma il 1 maggio.

1 maggio: una passeggiata nel Roseto Comunale

Oltre mille varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. Il 21 aprile ha riaperto come ogni anno il roseto di Roma, lo spazio in via di Valle Murcia 6, accanto al Circo Massimo dedicato ai fiori e nello specifico alle rose. Il roseto sarà visitabile fino al 19 giugno con orario continuato dalle 8:30 alle 19:30. L’ingresso è libero e gratuito anche il primo maggio. Un posto magnifico per fare una passeggiata in mezzo alle rose, lontano dal traffico cittadino.

Via Margutta, la via dell’arte

Artisti italiani e internazionali possono esporre le proprie opere in via Margutta, una piccola via nel centro storico di Roma, nel rione Campo Marzio. Una stradina piena di gallerie d’arte che permette a tutti gli artisti di esporre. L’ingresso alle esposizioni è gratuito e la via sarà aperta dalle 10 alle 22 dal 29 aprile al primo maggio. Un’occasione per passeggiare in mezzo all’arte e ammirare i dipinti e le sculture provenienti da tutta Italia.

Ingresso gratuito ai Musei comunali il 1 maggio

Il primo maggio saranno aperti e gratuiti tutti i Musei Statali di Roma. Saranno aperti anche il Foro Romano e il Palatino, dalle 8-30 alle 19.15. Apriranno le proprie porte anche il museo di Castel Sant’Angelo, il Vittoriano, le Terme di Diocleziano, il Pantheon, il Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Galleria Spada e Ostia Antica.