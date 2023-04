Dove vedere il Concerto del 1 maggio a Roma in diretta tv e streaming? Orario e canali

Torna il tradizionale concerto del 1 maggio. Piazza San Giovanni a Roma si trasformerà nel palcoscenico dell’evento organizzato ogni anno dai sindacati CGIL, CISL e UIL. E come ogni anno la Capitale celebra la Festa dei Lavoratori all’insegna della musica con una scaletta originale piena di ospiti e cantanti. Ecco dove vedere il Concerto del 1 maggio, dal vivo, in diretta e streaming.

Concerto del 1 maggio: conduzione e ospiti

Anche quest’anno per il Concertone del Primo Maggio 2023 torna Ambra Angiolini a ricoprire il ruolo di conduttrice, affiancata questa volta da Fabrizio Biggio, il famoso comico che ha affiancato Fiorello in “Viva Rai 2”. Ad annunciare i conduttori, è stato proprio il conduttore principale di “Viva Rai 2″. Quella di quest’anno è la sesta edizione da conduttrice per Ambra Angiolini.

Spazio ai più giovani. In questa edizione ci sarà molto spazio alla musica pop e ai cantautori amati soprattutto dal pubblico più giovane. Tra gli artisti, infatti, troviamo Matteo Paolillo, il cantante napoletano noto per le sue canzoni nella serie TV “Mare Fuori”. Tra i numerosi musicisti che si esibiranno anche Tananai, Levante, Piero Pelù, i Baustelle e Francesco Gabbani. Presenti anche Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, bnkr44, Carl Brave, Fulminacci, Aiello, Rose Villain, Alfa, Baustelle, Rocco Hunt e Mara Sattei.

Dove vedere il concerto in tv: orari e canali

Il concerto si svolgerà come ogni anno a Roma in piazza San Giovanni, ma per coloro che il 1 maggio resteranno a casa sarà possibile seguire il Concertone in diretta dalle ore 15:00 su Rai 3 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Inoltre, l’evento sarà disponibile anche in radio, su Rai Radio 2.