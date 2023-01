Ambra Angiolini: chi è, età, carriera, canzoni, figlia Jolanda, Francesco Renga, fidanzato, foto e Instagram

Una nuova puntata di Verissimo sta per iniziare e Silvia Toffanin ha già annunciato una puntata ricchissima di sorprese e ospiti inaspettati. Tra le interviste inedite di oggi pomeriggio, ci sarà anche quella ad Ambra Angiolini, che confesserà alcuni aspetti della sua vita privata mai rilasciati prima d’ora. Siete pronti? Nel frattempo, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Ambra Angiolini: chi è, età e carriera

Ambra Angiolini è nata il 22 aprile 1977 a Roma, ha 46 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Ha due fratelli più grandi, Barbara e Andrea, ed è cresciuta nel quartiere di Palmarola. Fin da bambina dimostra una grande attenzione verso la danza e la recitazione. Inizia ad entrare nel mondo dello spettacolo con una serie di concorsi, il primo dei quali è stato quello organizzato da Fininvest per la ricerca di nuove ballerine. Tra i primi lavori televisivi di Ambra Angiolini si ricorda il programma “Bulli & Pupe“, diretto da Gianni Boncompagni dove partecipa con il brano di Claudio Baglioni “Poster”.

Debutto nel cinema

Entra poi nel cast di “Non è la Rai” e da li acquisisce un’ottima popolarità in tutta Italia. Nel 1994 conduce l’ultima edizione del programma e decide di lanciare il suo primo disco musicale: “T’appartengo“. Tra gli altri successi della bella showgirl italiana si ricorda il programma del 1995 “Generazione X” su Italia 1 ma anche il Dopofestival di Sanremo che conduce con Pippo Baudo. Nel 1997 esce il terzo album “Ritmo Vitale” al quale segue il Tour 1997 e tanti altri successi. Il film “Saturno Contro” di Ferzan Özpetek gli permetterà di vincere numerosi riconoscimenti tra cui il Nastro d’argento, il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro. Tra pochissimi giorni tornerà in tv con la seconda stagione del thriller seriale di Pier Belloni “Il Silenzio dell’Acqua” che vede nel cast anche il collega Giorgio Pasotti.

Vita privata: Francesco Renga e i figli, fidanzato attuale

Relativamente alla sfera privata, Ambra Angiolini ha avuto una relazione con il cantante Francesco Renga, durata dal 2000 al 2015, dalla quale sono nati i figli Jolanda e Leonardo. Attualmente Ambra Angiolini è stata fidanzata anche con l’allenatore Massimiliano Allegri. Oggi è felicemente fidanzata con Francesco Scianna. Per i fan della showgirl ricordiamo che Ambra Angolini è presente su Instagram con il profilo @ambraofficial che ad oggi conta oltre 1 milione di follower.