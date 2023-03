Sanremo 2023, multa Agcom per la Rai: ‘Pubblicità occulta di Ferragni e Amadeus’

Nell’edizione di Sanremo 2023 i colpi di scena non sono mancati. Ne è un esempio la sfuriata di Blanco sul palco – che, come si ricorderà per ‘problemi di audio’ ha fatto razzia della rose che componevano la sua scenografia – o ancora, il tanto discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finalissima. Ora, invece, arriva anche la multa. Sanzione che la Rai dovrà pagare a seguito della pubblicità occulta per Instagram avvenuta con le dirette di Amadeus e Chiara Ferragni. L’autorità Garante delle Telecomunicazioni si riunirà oggi e la Rai avrà poi trenta giorni di tempo per le controdeduzioni.

Fedez e il bacio con Rosa Chemical: la Rai rischia una multa di 600 mila euro, ecco perché

Sanremo 2023 e la pubblicità occulta per Instagram

L’autorità Garante delle Telecomunicazioni, coordinata da Giacomo Lasorella, si riunirà oggi per ascoltare il risultato delle istruttorie che hanno preso avvio negli uffici interni. Poi, arriverà la sanzione che sarà salata. Secondo il Testo Unico dei Servizi audiovisivi la forbice è tra una sanzione di 10 mila e una di 253 mila euro. Come anticipato, la contestazione più importante a che fare con la pubblicità occulta per Instagram avvenuta con la dirette dell’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni ed il conduttore Amadues. Questa la circostanza oggetto di attenzione, basti pensare che il profilo aperto in diretta in pochissimo tempo è arrivato a quasi 2 milioni di follower.

Le sanzioni

Per l’Agcom il ‘caso Sanremo’ rappresenta un indebito spazio pubblicitario di fronte a 12 mila telespettatori. Inoltre, siccome non c’è traccia di contratti di sponsorizzazione ora si rischia anche la contestazione di danno erariale nei confronti della Rai. Ancora, c’è poi il caso delle riprese di una nave di Costa Crociere, che sono andate in onda senza la scritta ‘contratto promozionale’. A seguito dei fatti la Rai avrà a disposizione 30 giorni di tempo per le controdeduzioni.