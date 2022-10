Giorgio Pasotti: chi è, età, Distretto di Polizia, Mina Settembre 2, figlia e vita privata dell’attore, Instagram

Giorgio Pasotti è un noto attore italiano. È appassionato fin da bambino di arti marziali tanto da trasferirsi per più di due anni in Cina per approfondire il karate e le arti orientali. Altra sua grande passione è stata quella della recitazione e dopo l’esperienza asiatica decide di tornare in Italia con l’obiettivo di diventare un attore.

Questo pomeriggio, sarà ospite di Francesca Fialdini nello studio di “Da noi… a ruota libera”, in onda su Rai 1 alle ore 17.20. Parlerà dei nuovi episodi di “Mina Settembre 2”, di cui è protagonista.

Chi è Giorgi Pasotti?

Giorgio Pasotti è nato a Bergamo il 22 giugno 1973 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. È alto 1,75 m e pesa circa 70 chili. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia interpretando piccole parti in film come “Treasure Hunt” e “The Drunken Master III”.

La svolta arriva nel 1998 quando Daniele Luchetti lo chiama per diventare uno dei co-protagonisti del film “I piccoli maestri” dove recita insieme a Stefano Accorsi. Successivamente prende parte ai set delle pellicole “Ecco fatto”, “L’ultimo bacio” e “Baciami ancora”. Nel 2005 con “Dopo mezzanotte” di David Ferrario ottiene una nomination ai David di Donatello e al Nastro d’argento.

Distretto di Polizia

Tutti ricorderanno poi Pasotti per il suo ruolo nella fiction “Distretto di Polizia” dove veste i panni dell’ispettore Paolo Libero. Lavora poi con Paolo Sorrentino ne “La grande bellezza“. Dal 2017 è nella pubblicità della Mulino Bianco dove sostituisce il testimonial Antonio Banderas. Da qualche giorno è in tv con un’altra grande fiction Mediaset: “Il silenzio dell’acqua“.

Vita privata

Nella vita privata Giorgio Pasotti è fidanzato con l’attrice Claudia Tosoni. Prima della Tosoni l’attore Pasotti ha avuto una relazione importante con Nicoletta Romanoff, i due si sono sposati ed hanno avuto una figlia, Maria. Successivamente è stato insieme alla modella moldava Felicia Cigorescu. Prima di sposarsi Giorgio Pasotti ha avuto storie anche con la cantante Elisa e l’attrice Giulia Michelini.

Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Giorgio Pasotti è disponibile con il nome utente @gpasotti. Qui pubblica instanti della propria vita privata.