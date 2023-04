Ponte del 1 maggio 2023 in Italia: dove andare e cosa fare, tutte le idee

Il primo maggio è la festa dei lavoratori, una ricorrenza importante e che ha come fine quello di celebrare il valore e la dignità del lavoro. La festività rappresenta anche una delle prime occasioni per godersi il bel tempo magari attraverso una rigenerante gita fuori porta. Voi avete già deciso come trascorrerete il ponte del primo maggio? Se siete a corto di idee non disperate, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di consigli per trascorrere un primo maggio all’insegna del relax.

Cosa fare il primo maggio? Qualche idea

Tra concerti, picnic, scampagnate e, perché no, anche un breve soggiorno al mare c’è davvero l’imbarazzo delle scelta. Con l’arrivo della primavera, il ponte del primo maggio può essere davvero il momento ideale per trascorrere una bella giornata in spiaggia, all’insegna del primo sole e del relax. Se tuttavia non siete particolarmente amanti delle spiagge un’idea da non sottovalutare potrebbe essere quella di organizzare un bel picnic all’aria aperta con amici e parenti in un’area verde attrezzata che renderà il tutto ancor più speciale. Nel novero delle possibilità per trascorrere la festa dei lavoratori all’insegna del relax perché non approfittarne per fare una bella escursione in montagna, o ancora, per visitare una città d’arte? In quest’ultimo caso le metropoli di Firenze, Roma o la romantica Venezia potrebbero fare al caso vostro. Restando in tema di arte e cultura perché non approfittare della festa dei lavoratori per fare una capatina al museo o a una mostra d’arte?

Concerti

Arte, cultura, relax e musica. Rispetto a quest’ultima come non menzionare i numerosi concerti sparsi in tutta Italia, primo tra gli altri il tradizionale concertone che si terrà a Roma. Organizzato dalla CGIL, l’evento – come di consueto – si terrà in piazza di San Giovanni in Laterano. Numerosi gli artisti che si esibiranno in questa ricorrenza così importante per i lavoratori. Ecco nel dettaglio, i cantanti presenti al Concertone: