Ambra Angiolini è fidanzata con Andrea Bosca? Chi è, età, foto e Instagram. E’ la domanda che il mondo del gossip si pone da qualche giorno, con la famosa cantante di “T’appartengo” che avrebbe rimpiazzato finalmente l’ex Massimiliano Allegri, ovvero l’attuale allenatore della Juventus. A prendere il posto del tecnico calcistico, sarebbe Andrea Bosco, attore e poeta comparso anche su vari prodotti cinematografici della Rai.

Ambra Angiolini è tornata fidanzata?

Nessuno dei due ragazzi ha confermato la relazione amorosa, ma dalle azioni parrebbe proprio di sì. Il settimanale “Diva e Donna”, avrebbe colto la showgirl in compagnia di Bosco nei pressi della stazione Termini di Roma, prima di prendere il treno. Prima di entrare nella “limit zone” della stazione per accedere alle banchine ferroviarie, i due si sarebbero salutati con alcune effusioni fatte in pubblico e visibili anche dalle altre persone.

I due, cui ancora non è confermata la relazione ma bensì un’approfondita “conoscenza, si sarebbero conosciuti sul set di “Protezione Civile”, una serie televisiva prevista per il 2023 su Rai 1 e che vedrebbe protagonista proprio Ambra Angiolini. All’interno della produzione, partirebbe anche Andrea Bosco, già noto al pubblico per aver recitato in prodotti Rai. Proprio il set sarebbe stato galeotto, facendo accendere la fiamma dell’amore nei due e soprattutto rendendoli inseparabili.

Cosa sappiamo di Andrea Bosca?

L’attore ha 42 anni e si potrebbe tranquillamente considerare un artista a tutto tondo, considerato come scrive poesie e rime in rap. Nasce in Piemonte, precisamente Canelli, nella zone delle colline delle Langhe e del Monferrato. E’ molto legato alla propria terra, essendo figlio di pasticceri piemontesi. Proprio dietro il bancone della pasticceria di famiglia, sarebbe stato il suo primo lavoro. Avendo la capacità di recitare in quattro lingue (italiano, spagnolo, inglese e francese), sono diversi i film dov’è chiamato a lavorare:

Instagram

Andrea Bosca è rintracciabile su Instagram al profilo @andreabosca. Attualmente, lo seguono 103 mila followers: tra questi. lo segue anche Ambra Angiolini.