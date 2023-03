Che Dio ci Aiuti 8 si farà? Cosa sappiamo sull’ottava stagione

Che Dio ci Aiuti 8 si farà? E’ questa la domanda più cliccata e cercata in queste ore sul web considerando l’ormai imminente finale di stagione del settimo capitolo. Tra appena una settimana infatti, precisamente giovedì 16 marzo 2023, andrà in onda l’ultima puntata della fiction: ma una volta concluso l’episodio numero 20 fan e telespettatori cosa dovranno attendersi? Ci sarà il proseguo della storia oppure no?

Cosa vedremo nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, trama episodi giovedì 16 marzo 2023

Intanto diamo uno sguardo a cosa vedremo negli ultimi due episodi della settima stagione, intitolati rispettivamente “Dire fare impicciare” e “La ricerca della felicità“. Secondo le anticipazioni Azzurra deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara e lo condivide con Suor Teresa, che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Sara inoltre apprende la tragica notizia che riguarda Elia, nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela e cerca la forza per perdonare e non giudicare Suor Teresa che, messa di fronte all’amore più puro, ha finalmente la possibilità di sanare il suo cuore ferito.

Che Dio ci Aiuti 8 si farà? Ultime notizie

Al momento, precisiamo, non è stata annunciata ancora l’ottava stagione della fiction. Con tutta probabilità però, dopo il saluto di Elena Sofia Ricci che si è dedicata ad altri progetti, le basi per un proseguo della trama ci sono tutte. Suor Angela, in questa settima stagione, è stata presente nelle prime due puntate, qualche minuto nella quarta e ora dovrebbe apparire nell’ultima per salutare i telespettatori che in questi anni l’hanno seguita con tanto affetto. Qualcuno aveva paventato un rischio flop per la serie considerando la perdita di un’attrice così importante; ma così non è stato (basta dare uno sguardo agli ascolti). Ma cosa riserverà il futuro per la serie? Platinette nella sua rubrica “La Tv che vedo” che tiene sul settimanale DiPiù scrive: “Secondo alcune voci, Suor Angela, sempre interpretata da Elena Sofia Ricci, potrebbe rientrare nel cast per l’ottava stagione”. Tutte indiscrezioni che confermerebbero allora la messa in cantiere del nuovo capitolo, l’ottavo per l’appunto, e che Che Dio ci aiuti 8 possa essere effettivamente realizzata. E magari con il clamoroso ritorno proprio di Elena Sofia Ricci.