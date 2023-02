Che Dio ci aiuti 8 si farà? Il ritorno di Suor Angela, le anticipazioni sull’ottava stagione

Quando Elena Sofia Ricci ha annunciato di voler dire addio per sempre a Che Dio ci aiuti e al personaggio di Suor Angela i fan della serie e dell’attrice sono rimasti senza parole perché non se l’aspettavano.

Suor Angela torna in “Che dio ci aiuti 8”?

Nella settima stagione è stata presente nelle prime due puntate, qualche minuto nella quarta e ora dovrebbe apparire nell’ultima per salutare i telespettatori che in questi anni l’hanno seguita con tanto affetto. Platinette nella sua rubrica “La Tv che vedo” che tiene sul settimanale DiPiù scrive: “Secondo alcune voci, Suor Angela, sempre interpretata da Elena Sofia Ricci, potrebbe rientrare nel cast per l’ottava stagione”.

Queste voci avranno un fondamento? L’attrice fiorentina ha sempre dichiarato di aver fatto molta fatica a separarsi da Suor Angela perché è un personaggio che ha amato sin dall’inizio. In una recente intervista la Ricci non ha escluso del tutto la possibilità di tornare nella prossima stagione. L’attrice, dopo sette stagioni di Che Dio ci aiuti, ha manifestato il legittimo desiderio di interpretare altri personaggi. Lunedì scorso ha debuttato in una nuova fiction Fiori sopra l’inferno in cui veste i panni della profiler Teresa Battaglia. La prima puntata è stata un successo.

Nella settima stagione della serie televisiva denominata “Che Dio ci aiuti” ci sono stati tanti addii e altrettante new entry. Il rischio di un flop era dietro l’angolo ma così non è. Anche dopo l’addio di Elena Sofia Ricci gli ascolti si sono mantenuti molto alti. L’attrice fiorentina ha passato il testimone a Francesca Chillemi che, nei panni di Azzurra Leonardi, non sta facendo rimpiangere la collega. La presenza rassicurante di Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi, la riconferma di Pierpaolo Spollon e l’arrivo delle tre attrici che interpretano Cate, Ludovica e Sara hanno dato nuova linfa alla fiction.