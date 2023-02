Quando finisce Che Dio ci Aiuti 7? Data e anticipazioni ultima puntata

La settimana stagione di Che Dio ci aiuti sta continuando a riscuotere consensi da parte del pubblico che vive con il fiato sospeso in attesa di conoscere quale sarà la trama degli episodi programmati per questa stagione. Dopo le prime quattro puntate e lo stop dovuto alla messa in onda del Festival di Sanremo 2023. Stasera verrà trasmessa su Rai1 in prima serata la quinta puntata della serie tv con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Quali sono le prossime puntate programmate

Ogni puntata andrà in onda dalle 21 e 25 alle 23 e 35, con una durata complessiva di 2 ore e 10 minuti. I prossimi appuntamenti previsti, a parte quello di stasera, 16 febbraio, saranno: la sesta puntata: martedì 21 febbraio 2023, la settima puntata: giovedì 23 febbraio 2023, l’ottava puntata: giovedì 2 marzo 2023, la nona puntata: giovedì 9 marzo 2023 e la decima puntata: giovedì 16 marzo 2023. Oltre che su Rai 1 sarà possibile vedere anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere il programma sia da computer sia da tablet, basta una connessione a internet.

Previsto anche un doppio appuntamento

La prossima settimane è previsto un doppio appuntamento: il 21 e il 23 febbraio, nel quale la storia sarà incentrata sul rapporto tra Sara ed Emiliano, nella speranza che tra i due possa trionfare l’amore. Anche da parte di Cate è nato un sentimento forte nei confronti di Giuseppe, ma in questo caso non sembra si tratti di una relazione destinata ad avere successo. Suor Teresa deciderà anche di sostenere Azzurra affinchè tra Emiliano e Sara nasca l’amore. Ma la religiosa vuole mettere alla prova Sara, in particolare vuole sapere se la ragazza può essere una buona madre per il piccolo Elia e proprio per garantire la tranquillità del bambino Suor Teresa metterà alle strette anche Azzurra dandole un limite di tempo nel quale rivolgersi agli assistenti sociali per fare in modo che il piccolo abbia una nuova famiglia. Ma Emiliano sta tramando qualcosa di particolare perché sembra che stia nascondendo una donna.