Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni prossima puntata: trama episodi di giovedì 16 febbraio 2023

Continua ad appassionare fan e telespettatori la serie tv Che Dio ci aiuti 7 che come sempre non smette di regalarci emozioni. Adesso però, per conoscere gli sviluppi della storia, occorrerà pazientare un po’. Sì perché in virtù della settimana di Sanremo – dove tutto il palinsesto Rai sarà dedicato praticamente al Festival della canzone Italiana – la fiction slitterà di una settimana. Intanto però cerchiamo di vedere tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi

Intanto vediamo cosa è successo nella puntata in onda giovedì 2 febbraio 2023. Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa e indaga. Nel mentre però incrocia con piacere una sua conoscenza. Intanto Emiliano è ‘costretto’ a invitare Sara a una cena di gala ma sembra andare tutto storto. Ludovica, invece, va a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe scagionare sua madre, ma nel farlo scopre una verità sulla donna che la mette in crisi. Per rivedere tutto, lo ricordiamo, è possibile accedere alla piattaforma Rai Play e consultare il catalogo on demand.

Che Dio Ci Aiuti 7, chi è Fiorenza Pieri che interpreta Suor Teresa

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 puntata del 16 febbraio 2023

Ma cosa accadrà adesso? Cosa vedremo nella prossima puntata della fiction? Tante ancora le sfide da affrontare e le vicende da risolvere e chiarire che riguardano il convento. Sullo sfondo un insegnamento che può valere per tutti: forse quello che si desidera non è quello di cui si ha bisogno. Attendiamo dunque di sapere cosa accadrà nella fiction e che come sempre avrà quale filo conduttore degli episodi la voce narrante del piccolo Elia, interpretato da Valerio Di Domenicantonio. L’appuntamento allora, in tal senso, è per dopo il Festival di Sanremo.

