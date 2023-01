Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni terza puntata: trama episodi di giovedì 26 gennaio 2023, l’addio di Suor Angela

Nessuno aveva dubbi: Che Dio ci aiuti, serie tv di Rai 1 che tiene compagnia ai telespettatori ormai da anni, è un successo. E le prime puntate della settima stagione ne sono state la dimostrazione. Record di ascolti, infatti, per Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci), tra amori, gialli da risolvere e misteri. Ma cosa succederà nella terza e imperdibile puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 26 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1 subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus? Ecco tutte le anticipazioni e cosa vedremo in tv.

Gli episodi della terza puntata di giovedì prossimo

Stando alle anticipazioni come sempre, anche nella terza puntata, saranno due gli episodi, intitolati rispettivamente Un lungo addio e Apri gli occhi. Nel primo della serata, le ragazze del Convento degli Angeli (così come i telespettatori) dovranno fare a meno di Suor Angela. Tutto ora è nelle mani di Azzurra, che è determinata a far funzionare tutto, anche se ha paura e teme di non riuscire nell’ardua impresa da sola. Così Azzurra chiede aiuto a Suor Costanza, che ritornerà nel convento e aiuterà la novizia a conquistarsi la fiducia di Suor Teresa, che ha deciso di restare lì per trovare la vera mamma di suo nipote.

Nel secondo e ultimo episodio della serata, invece, ritornerà Carolina, ex barista del Convento. Perché è ritornata? Quale segreto nasconde? Suor Costanza, legata alla ragazza, capirà che qualcosa non va. Intanto, Emiliano e Sara pensano a come festeggiare il compleanno di Elia, mentre Ludovica capisce perché Ettore non ne vuole più sapere niente di lei.

Le repliche e quando finisce la serie

Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (in streaming) sul portale Rai Play, ma si possono seguire anche il sabato sera su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre). Le puntate della settima stagione saranno 10 e l’ultima, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda il 23 marzo: questo perché ci sarà una breve pausa durante la settimana del Festival di Sanremo.