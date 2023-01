Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 19 gennaio 2023: trama episodi della seconda puntata

Dopo l’atteso debutto e il successo della scorsa settimana con la prima puntata della settima stagione, è tutto pronto per il secondo e imperdibile appuntamento con Che Dio ci aiuti 7, la serie tv che vede tra le protagoniste Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra. Ma cosa succederà questa sera, giovedì 19 gennaio 2023? Ci saranno colpi di scena nel convento degli Angeli?

Gli episodi di stasera di Che Dio ci aiuti 7

Questa sera, come sempre, andranno in onda due episodi. Nel primo, dal titolo Restare o partire, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) si troverà di fronte a una scelta. Riceverà, infatti, una visita da parte del Vescovo, che ha un po’ di perplessità sul suo operato, al punto che la suora più amata di sempre deciderà di partire, di andare via e di lasciare il convento. Intanto, però, cercherà di occuparsi delle sue ragazze: chiederà a Ludovica di aprirsi di più, a Cate di occuparsi del coro dei bambini. E si prenderà cura di Sara, con l’aiuto di Emiliano. Suor Teresa, invece, resterà un po’ di più ad Assisi, ora che ha scoperto il segreto della sorella.

Nel secondo episodio della serata, invece, dal titolo Progetti, Azzurra sarà un po’ in crisi. Così come le ragazze del convento. Ludovica ha i sensi di colpa per aver tradito Ettore, Cate non sa ancora cosa fare nella sua vita, mentre Sara sta cercando di prendersi cura di Elia.

L’arrivo di Orietta Berti

Questa sera, tra l’altro, ci sarà l’arrivo attesissimo di Orietta Berti perché verrà mandato in onda, finalmente, il cameo tanto annunciato. E tanto acclamato.

Dove vedere le repliche

La seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 7 come sempre andrà in onda in tv, ma sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play. In replica, invece, le puntate si potranno rivedere su Rai Play o su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), con gli episodi di stasera che verranno trasmessi sabato 21 gennaio alle 21.25.