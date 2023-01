Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni 19 gennaio 2023: trama episodi della seconda puntata

E’ finita l’attesa, fan e pubblico del piccolo schermo hanno finalmente riabbracciato la suora tra le più amate della Tv, ovvero Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela anche se ormai in partenza dato che sarà la sua ultima apparizione nella serie. Giovedì 12 gennaio 2023 è stata la data ufficiale del via a Che Dio ci aiuti 7 con i primi due episodi; ora però è già tempo di pensare a cosa accadrà la prossima settimana.

Dove eravamo rimasti nella sesta stagione e cosa è successo nella prima puntata

Alla fine della sesta stagione avevamo lasciato Azzurra (Francesca Chillemi) e suor Angela più unite che mai. L’una pronta ad accettare l’incarico e il ruolo di madre superiora, l’altra decisa a prendere i voti e diventare suora. In questo settimo capitolo però tutti gli equilibri verranno messi in discussione ed entrambe dovranno imparare a cavarsela da sole. La novità più importante riguarda, chiaramente, l’addio alla serie della protagonista, dato che l’attrice ha annunciato che non prenderà parte alle prossime stagioni.

Il primo e il secondo episodio

Nel primo episodio della settima stagione, intitolato ‘Giudizi universali’, Emiliano si accorge di un cambiamento in Suor Angela e prova a dirlo anche ad Azzurra. A complicare tutto, però, c’è stato l’arrivo al convento degli angeli di Assisi di Suor Teresa. E di due nuove ragazze: Ludovica e Cate che sconvolgono da subito le vite delle protagoniste. Nel secondo episodio (Sensi di colpa) Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela, e inizia a sospettare di SuorTeresa. Emiliano, visti gli ultimi sviluppi della sua storia sentimentale, decide di cambiare vita e trasformarsi in un bad boy.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 seconda puntata cosa vedremo giovedì 19 gennaio 2023

Ma come proseguirà la storia? Secondo le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 le vicende ci porteranno a conoscere sempre più da vicino le vicende dei, nuovi personaggi di cui seguiremo (dis)avventure, drammi e nuovi amori. Detto di Cate e Ludovica incontreremo anche Ettore, il nuovo barista – bello, alto e inconsapevole che lì dentro si nasconde una sua ‘nemica’; e infine il piccolo Elia, che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara – la quale diventerà sua amica e confidente. Senza dimenticare i ‘vecchi’ amici, come Emiliano che, in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore. E, come se non bastasse, dovrà trasferirsi nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, l’aspirante estetista: difficile andare d’accordo con lei, ma presto entrambi capiranno che non sono poi così diversi. A vegliare su tutti, ci sarà l’immancabile Suor Costanza, guida preziosa per Azzurra e per gli abitanti del convento, portatrice di calore, sorrisi e del suo famoso coniglio porchettato (con il quale

proverà a conquistare il cuore di Suor Teresa).

Quante puntate sono

Venti in tutto gli episodi girati per questo settimo capitolo della serie. Ogni settimana, in prima serata il giovedì sera su Rai 1, vedremo due nuove puntate. Il prossimo appuntamento è quindi per il 19 gennaio 2023.

Cast Che Dio ci aiuti 7

Per la settima stagione della serie la produzione introdurrà tutta una serie di nuovi personaggi – molti dei quali sopra descritti – senza tralasciare ovviamente quelli già conosciuti e per questo molto amati dal pubblico: troviamo quindi Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon), Suor Teresa (Fiorenza Pieri), e Sara Luparini (Federica Pagliaroli). Quindi le new entry Ludovica Perini (Emma Valenti), Cate Saltalamacchia (Ileana D’Ambra) e ancora Ettore (Filippo De Carli). Troveremo infine anche Elia (Valerio Di Domenicantonio) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi).