Benedetta Primavera, anticipazioni seconda puntata: chi sono gli ospiti di venerdì 17 marzo 2023

Il conto alla rovescia si può attivare perché dopo l’esordio di sette giorni fa, venerdì 17 marzo, quindi tra pochissimi giorni, andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.25 su Rai 1, il secondo e imperdibile appuntamento, dei quattro totali, con Benedetta Primavera. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un varietà che vede al timone Loretta Goggi: con lei Luca e Paolo. Per una serata all’insegna della leggerezza, della spensieratezza e dello show. Ecco tutte le anticipazioni e chi sono gli ospiti.

Gli ospiti di Benedetta Primavera di venerdì 17 marzo 2023

Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo. Ebbene sì, venerdì al fianco di Loretta Goggi ci saranno:

Ambra Angiolini,

Amanda Lear,

la cantante Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello,

Bianca Guaccero,

Morgan e

Flavio Insinna.

Tutti questi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, personalità tra cinema, musica, teatro e televisione si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.

Quante sono le puntate, dove vedere le repliche

“Benedetta Primavera” è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera. In totale sono quattro le puntate, quindi togliendo quella di venerdì 17 ne mancano due. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili gratuitamente sul portale Rai Play.