Quante sono le puntate di Benedetta Primavera su Rai 1? Ospiti e anticipazioni. La notizia buona intanto è una: Loretta Goggi tornerà ad avere uno show tutto suo, in prima serata e soprattutto su Rai 1. Ma come sarà questo programma? Cosa prevederà il format della famosa cantante e attrice italiana? Intanto sarà un programma costruito sulla conduttrice, tanto che il titolo si rifà alla sua leggendaria canzone: “Maledetta Primavera”.

Cosa sappiamo di “Benedetta Primavera” con Loretta Goggi?

Intervistata da Donna Pop, Loretta Goggi prova a spiegare ai lettori la sua idea del nuovo programma che verrà lanciato su Rai 1: “Benedetta primavera non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ospiti sia di ieri che di oggi. Uno scambio e un confronto tra i giovani e chi ha la mia età”.

Insomma, un viaggio nella storia della televisione e nel costume italiano, con Loretta Goggi che se ne farà interprete e soprattutto ne spiegherà i mutamenti dalla fine degli Anni ’50 a oggi. Stasera, venerdì 10 marzo 2023, ci sarà la prima puntata di “Benedetta Primavera”, con gli storici fan della Goggi che sono in trepidazione per questo appuntamento in prima serata. Per il programma, almeno nella prima stagione, la Rai avrebbe previsto quattro puntate.

Lo show, che inizierà sempre intorno alle 21.30, vedrà Loretta Goggi accompagnata da due conduttori navigati della televisione italiana: freschi dell’esperienza in Lol 3, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu accompagneranno la conduttrice in quest’avventura in prima serata. I due comici mancano da diversi anni nel “prima serata”, dopo gli storici ascolti ottenuti ne “Le Iene” a Mediaset, che li ha consacrati alla popolarità. Altre personalità del casta, saranno anche Michela Giroud e Lucia Ocone.