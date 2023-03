Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi su Rai 1: ospiti e anticipazioni prima puntata 10 marzo

Benedetta Primavera ha tutte le carte in regola per poter diventare un vero tormentone mediatico. Stiamo parlando, per chi non lo avesse ancora capito, del nuovo spettacolo televisivo a conduzione Loretta Goggi che farà il suo esordio proprio a partire da domani, venerdì 10 marzo 2023, in prima serata su Rai Uno.

Benedetta Primavera, il nuovo spettacolo di Loretta Goggi

Tutto pronto, o quasi, allora, per il nuovo spettacolo televisivo di Loretta Goggi dal titolo Benedetta Primavera. L’attesa è quasi giunta al termine, dal momento che il primo appuntamento è già previsto per la serata di domani, venerdì 10 marzo 2023. In totale, stando alle anticipazioni e al format previsto per il programma, saranno quattro imperdibili puntate che avranno come argomento principale ognuna un tema diverso: si passerà, ad esempio, liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo e molto altro. Lo scheletro portante della trasmissione è semplice, ma ideale: si partirà da momenti memorabili della cultura pop grazie agli archivi preziosi delle Teche Rai, che forniranno lo spunto per discussioni, approfondimenti e molto altro, tutto da non perdere.

Come funziona il format?

Benedetta Primavera, insomma, potremmo definirla la summa delle innumerevoli doti possedute da Loretta: saranno, come anticipato, quattro imperdibili puntate che tratteranno ciascuna un tema diverso, indipendente. Oltre a spaziare tra tanti diversissimi temi, e discussioni, e approfondimenti, grazie al prezioso materiale delle Teche Rai, ci sarà ance dell’altro. Infatti, per ogni episodio sono previsti tantissimi ospiti, e volti più o meno noti dello spettacolo: anche vecchi compagni grazie ai quali sarà possibile rievocare tra emozione alcuni momenti storici, con chiacchiere, giochi, musica e divertimento. Tra questi, certamente, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, cimentandosi anche in dialoghi brillanti, sketch e numeri musicali.