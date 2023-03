Benedetta Primavera su Rai 1 con Loretta Goggi: quando inizia, come funziona e chi sono gli ospiti

Ora è ufficiale. Benedetta Primavera, il nuovo programma tv su Rai 1 con Loretta Goggi, per cui il titolo si ispira alla canzone Maledetta Primavera, anche in sottofondo nei primi promo, andrà in onda da venerdì 10 marzo 2023, dall’orario d’inizio delle 21.30. La conferma della data d’inizio della inedita trasmissione con Goggi arriva dai primi spot in rotazione sui principali canali della Rai.

Benedetta Primavera con Loretta Goggi

Proprio in questi spot di Benedetta Primavera Loretta Goggi torna ad esibirsi a sorpresa, almeno per ora imitando Guillermo Mariotto. Nel promo su Rai 1 Goggi replica in questo modo alla voce fuori campo che anticipa del ritorno in tv del grande varietà. ‘Ma è uno scherzo? Ho detto ballerini, sensualità…Ma per favore…’ dice l’attrice romana, or ora alle prese con l’imitazione dello stilista e giudice di Ballando con le stelle mentre alza la paletta per dare zero come voto.

Intanto, in attesa della prima puntata di Benedetta Primavera su Rai 1, già giungono da più parti le prime anticipazioni su chi c’è nel cast e sui vari ospiti in scaletta. In merito alle presenze fisse in trasmissione, infatti, Dagospia anticipa i nomi di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. ‘Saranno presenti in tutte le puntate’ svela il sito di news in anteprima fondato da Roberto D’Agostino. Sul fronte ospiti, invece, ci pensa Tvblog a riportare le prime indiscrezioni dalle registrazioni; in totale dovrebbero essere cinque le puntate del nuovo show in Rai di Loretta Goggi. ‘In una delle puntate – fanno sapere dal sito – saranno presenti Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Simone Montedoro‘. Tuttavia, sempre da Blogo rivelano anche della possible ospitata di Heaher Parisi.

Per il resto, Loretta Goggi tornerà a confrontarsi con un nuovo show tutto suo anche a distanza di circa quindici anni da Miss Italia 2007. Tale edizione di Miss Italia apparve al pubblico a casa abbastanza turbolenta. Ancora oggi, infatti, è nota a tutti la lite tra la stessa Goggi e Mike Bongiorno in prima serata su Rai 1. Beh, che altro dire? Benedetta primavera sta arrivando.