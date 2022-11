Loretta Goggi e il nuovo programma del venerdì sera su Rai 1: ecco quando inizia e come funziona

Da tempo se ne parlava e ora, finalmente, arriva la conferma: Loretta Goggi avrà un programma tutto suo. Dopo la fine di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti, erediterà il suo spazio, ovvero, quello della serata del venerdì, Loretta Goggi! Si tratta di uno show ideato appositamente per la cantante, del quale ancora non si conoscono molti dettagli ma qualche informazione è già trapelata. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo programma della Goggi.

Loretta Goggi e il nuovo programma: di cosa si tratta

Era ormai parecchio tempo che si parlava della possibilità per Loretta Goggi di tornare alla conduzione della prima serata. Sul nuovo show che condurrà la giurata di Tale e Quale potrebbe trattarsi di un programma che racconterà la storia dell’intrattenimento, non solo televisivo. Uno storytelling che ripercorrerà i periodo e i momenti più importanti della carriera dell’artista. Sarà diviso in quattro puntate e l’artista oltre a condurre dovrà anche cantare, ballare, imitare e fare degli sketch per intrattenere gli ospiti che le faranno visita.

Il nuovo programma su Rai1: quando parte

La messa in onda è prevista a partire da marzo per quattro puntate il venerdì sera, in prima serata su Rai 1. Nello specifico, secondo le prime indiscrezioni, lo show dovrebbe partire tra l’11 marzo e il 17 marzo. La cantante è pronta per una nuova esperienza televisiva!