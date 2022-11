Tale e Quale Show 2022, chi ha vinto ieri sera? Classifica dopo la puntata di venerdì 4 novembre 2022, quando c’è la finale

Sta per giungere al capolinea Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione Carlo Conti. Tra imitazioni e camuffamenti, gli 11 protagonisti hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e di salire sul palco, rigorosamente dal vivo e in diretta, vestendo i panni dei big della musica italiana (e non solo). Ma chi ha vinto la puntata di venerdì 4 novembre? Chi ha convinto i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio?

Chi ha vinto la puntata di ieri di Tale e Quale Show

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, che anche la scorsa settimana ha sbaragliato tutti e ha incantato con la sua performance nei panni di Loredana Bertè. A seguire, invece, Gilles Rocca, poi Elena Ballerini. Ma la classifica resterà così? Chi ha trionfato ieri sera e si è aggiudicato il primo posto nella puntata di venerdì 4 novembre 2022?

La puntata è stata vinta da Andrea Dianetti, che ha imitato Irama. E ha conquistato la giuria.

La classifica di venerdì 4 novembre 2022

Ecco, quindi, la classifica con tutti i punteggi di ieri:

Andrea Dianetti – Irama 77 punti

Elena Ballerini – Maria Callas 56 punti

Antonino – Bruno Mars e Valentina Persia – Pippo Baudo 51 punti

Gilles Rocca – Francesco Renga 45 punti

Alessandra Mussolini – Sabrina Salerno 43 punti

Rosalinda Cannavò – Anna Oxa 35 punti

Samira Lui – Kaoma 32 punti

Paolantoni Cirilli – Mietta e Minghi 31 punti

Valeria Marini – Madonna 29 punti

Quando va in onda la finale

La finale di Tale e Quale Show, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 11 novembre, poi ci sarà il tanto atteso torneo dei campioni. Chi arriverà fino alla fine?