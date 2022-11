Tale e Quale Show, anticipazioni 4 novembre 2022: imitazioni di stasera e classifica

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Tale e Quale Show, il programma più camaleontico della televisione. Dopo la vittoria di Antonino, che ha interpretato alla perfezione Loredana Berté, questa sera torna l’appuntamento con Carlo Conti: protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco. Di studiare, di camuffarsi e di salire sul palco nelle vesti di altri ‘vip’, che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo).

Quali sono le imitazioni di stasera a Tale e Quale Show

Anche in questa sesta puntata, a un passo dalla fine, vedremo gli 11 protagonisti immedesimarsi nei panni dei big della musica nazionale e internazionale. Ma ecco tutti gli accoppiamenti:

Elena Ballerini onorerà il ricordo di Maria Callas

Rosalinda Cannavò sarà Anna Oxa

Samira Lui proporrà la Lambada dei Kaoma

Valeria Marini sarà Madonna

Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo

Valentina Persia si immedesimerà in Pippo Franco

Andrea Dianetti interpreterà Irama

Claudio Lauretta si trasformerà in Bobby Solo

Gilles Rocca se la vedrà con Francesco Renga

Antonino proverà il poker nei panni di Bruno Mars

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Amedeo Minghi e Mietta

Chi riuscirà a laurearsi campione di puntata e a convincere i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello?

Com’è la classifica provvisoria, chi ha vinto

La scorsa settimana la puntata è stata vinta da Antonino. Secondi, a pari merito, Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles e da Elena Ballerini. Verrà ribaltata questa sera?

Quando va in onda l’ultima puntata

La prossima settimana andrà in onda l’ultima puntata, quella in cui verrà decretato il vincitore. Tra quattrodici giorni, invece, ci sarà il torneo dei campioni: chi riuscirà ad arrivare fino alla fine?