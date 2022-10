Tale e Quale Show 2022, chi ha vinto ieri sera? La classifica dopo la puntata di venerdì 28 ottobre

Nuovo imperdibile appuntamento con Tale e Quale Show che ogni venerdì ci tiene compagnia in prima serata. Al timone del programma sempre lui, Carlo Conti. Ma cosa è successo in studio? Quali sono state le imitazioni migliori? E soprattutto: chi si è aggiudicato la vittoria arrivando in cima alla classifica nella puntata di venerdì 28 ottobre? Scopriamolo insieme.

Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 28 ottobre 2022

La puntata ripartiva dal successo della scorsa settimana di Adua Del Vesco. Per quanto riguarda invece le imitazioni della nuova puntata la produzione ha previsto diverse incognite. Come sempre poi il roster di artisti di fama internazionale selezionato per le imitazioni è stato molto variegato e ha messo a dura prova, specie in alcuni casi, i concorrenti (qui tutte le loro schede). Questo ad ogni modo l’elenco completo delle assegnazioni:

Antonino Spadaccino – Loredana Berté

Elena Ballerini – Barbara Streisand

Rosalinda Cannavò – Madame

Andrea Dianetti – Gianni Togni

Claudio Lauretta – Vasco Rossi

Valeria Marini – Marilyn Monroe

Alessandra Mussolini – Sophia Loren

Paolantoni, Cirilli – Carreras, Pavarotti e Domingo

Valentina Persia – Anastacia

Gilles Rocca – Franco Califano

Samira Lui – Grace Jones

Ma qual è stata la migliore imitazione? Chi ha vinto la puntata di ieri sera?

La puntata è stata vinta da Antonino.

Il vincitore della quinta puntata è @antoninomusic 🤩​

Siete d'accordo? #taleequaleshow pic.twitter.com/HChxKt6rQd — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022

La classifica dopo la puntata di ieri

Questa invece la classifica finale dopo il giudizio dato a tutti i concorrenti in gara.

Antonino

Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca

Elena Ballerini

Claudio Lauretta

Andrea Dianetti

Valentina Persia

Valeria Marini e Alessandra Mussolini

Samira Lui

Paolantoni e Cirilli

Quando va in onda la prossima puntata di Tale e Quale Show e dove rivederlo in replica

Tale e Quale Show vi dà così appuntamento a venerdì prossimo, 4 novembre 2022, sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25. Se invece volete rivedere la puntata di ieri è possibile farlo attraverso la piattaforma Rai Play dove è possibile trovare tutte le puntate del programma di Carlo Conti.