Loretta Goggi, chi è il marito Gianni Brezza: figli, come è morto, funerale, carriera

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Mara Venier. E il suo ‘Domenica In‘. Tra gli ospiti della prima puntata anche Loretta Goggi, che si racconterà a cuore aperto: dal debutto alla carriera fino al grande amore per il marito Gianni Brezza.

Dagli inizi al debutto di Gianni Brezza come ballerino

Gianni Brezza è nato a Pola il 9 novembre del 1937 ed è stato un noto ballerino, coreografo, regista e attore. Dopo aver perso i genitori, Gianni ha deciso di entrare nella Marina e qui, durante il servizio, è stato scelto dal regista Francesco De Robertis, che stava cercando attori non professionisti per il film Ragazzi della marina. Abbandonata la carriera militare, Brezza si è trasferito a Roma, dove ha continuato la carriera cinematografica. E ha iniziato a danzare.

Nel corpo di ballo della Rai

Gianni Brezza, infatti, ha iniziato a lavorare come danzatore per la Rai. E ha lavorato nei principali varietà a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, tra cui Canzonissima, Studio Uno, Doppia Coppia, Ciao Rita, Milleluci. E ha danzato con Mina, Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Rita Pavone, Lola Falana. Poi è tornato sul palco, questa volta come coreografo di Loretta Goggi nella trasmissione Fantastico. E proprio lì si è innamorato di Loretta, che è diventata sua moglie, la sua compagna fino al giorno terribile della morte.

Il primo matrimonio, l’incontro con Loretta Goggi

Quando Gianni ha conosciuto Loretta lui era già sposato e aveva tre figli. Ma non è riuscito a rinunciare a quell’attrazione, a quella relazione sentimentale e professionale che poi è durata tutta la vita. Dopo due anni di rapporto clandestino, Loretta Goggi e Gianni Brezza hanno deciso di uscire allo scoperto e insieme hanno interpretato il fotoromanzo Amore in alto mare per la rivista Bolero. Negli anni seguenti, Brezza ha sempre lavorato per e con la moglie: è stato suo coreografo, manager, addetto stampa, fotografo, curatore d’immagine e PR.

Dopo trent’anni di relazione, nel 2008, il 26 aprile, i due hanno deciso di sposarsi.

Il tumore al colon e la morte

Gianni Brezza è morto il 5 aprile del 2011 a Roma dopo aver combattuto, con tutte le sue forze, contro un tumore al colon. Ora riposa nella Capitale, nel cimitero di Prima Porta.