Loretta Goggi: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, canzoni, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il primo di questa stagione che vede alla conduzione Mara Venier, la zia di tutti gli italiani. Tra gli ospiti di oggi, per un’intervista lunga ed emozionante, anche Loretta Goggi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli inizi al debutto di Loretta Goggi

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre del 1950, da Giulio e Costanza Goggi, originari di Circello, in provincia di Benevento. Sin da piccola Loretta ha studiato canto e musica ed è stata notata nel 1959 da Silvio Gigli quando ha partecipato al concorso radiofonico Disco magico, presentato da Corrado. Oggi, dopo una carriera brillante, è sicuramente uno dei volti più conosciuti della tv: è stata anche la prima donna a condurre Sanremo nel 1986 e la prima a condurre un quiz, il Loretta Goggi in quiz.

I primi passi

Nel 1962 Loretta Goggi ha esordito come attrice bambina e all’età di 12 anni ha inciso con il suo nome la sua prima canzone. Successivamente Loretta ha partecipato a molti famosi sceneggiati televisivi e ha avuto modo di affiancare grandi attori come Lilla Brignone, Gino Cervi, Rina Morelli e tanti altri. Nel 1970 ha cominciato a rivelare le proprie doti di imitatrice nello show televisivo Jolly. Da lì un successo dopo l’altro e una carriera brillante.

È stata, inoltre, il primo personaggio Rai a lasciare l’azienda pubblica per passare a Canale 5: nel 1981, infatti, ha condotto il primo varietà della rete ed è considerata, a oggi, la prima imitatrice donna della tv italiana, tra le prime a introdurre elementi di satira aldilà della semplice parodia.

Il successo come cantante

Loretta Goggi, però, è anche una cantante: ha interpretato molti brani, anche internazionali. E ha riscosso il suo maggior successo discografico con Maledetta Primavera, che nel 2018 ha ricevuto il disco d’oro d’annata per il superamento di oltre due milioni e trecentomila copie vendute in ben 40 anni. Tra le sue canzoni più note:

Vieni via con me

Mani mani

Molla tutto

Dirtelo, non dirtelo

Domani

Estoy ballando

Cicciottella

L’aria del sabato sera

Pieno d’amore

I premi ottenuti

Loretta Goggi, nel corso della sua brillante carriera, ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui cinque dischi d’oro, cinque di platino e quattro telegatti in quattro diverse categorie. E ha ottenuto tanti successi anche in campo cinematografico e teatrale, dove ha recitato anche con Gigi Proietti, Johnny Dorelli.

Chi è il marito Gianni Brezza, vita privata

Il grande amore di Loretta, conosciuto sul set dello show Fantastico, è il coreografo e regista Gianni Brezza. Nel 2008, dopo 29 anni di convivenza, la coppia ha deciso di sposarsi. Nel 2011, però, il marito a causa di un tumore è morto. Un dolore incolmabile. Loretta non ha figli.

Instagram di Loretta Goggi

Loretta non ha un profilo ufficiale sui social, ma tante fan page. A dimostrazione che è amatissima dal pubblico e da generazioni diverse.