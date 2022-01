Loretta Goggi: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, canzoni, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per un’intervista lunga ed emozionante, anche Loretta Goggi, amica di Mara Venier e padrona di casa.

Loretta Goggi: chi è, età, carriera

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre del 1950, da Giulio e Costanza Goggi, originari di Circello, in provincia di Benevento. Sin da piccola Loretta ha studiato canto e musica ed è stata notata nel 1959 da Silvio Gigli quando partecipa al concorso radiofonico Disco magico, presentato da Corrado. Loretta ha vinto in coppia con Nilla Pizzi. Nel 1962 ha esordito come attrice bambina e all’età di 12 anni ha inciso con il suo nome la sua prima canzone. Successivamente Loretta è nel cast di molti famosi sceneggiati televisivi e ha modo di affiancare grandi attori come Lilla Brignone, Gino Cervi, Rina Morelli e tanti altri. Nel 1970 ha cominciato a rivelare le proprie doti di imitatrice nello show televisivo Jolly. Da lì un successo dopo l’altro e una carriera brillante.

Loretta Goggi: chi è il marito e come è morto

Il grande amore di Loretta, conosciuto sul set dello show Fantastico, è il coreografo e regista Gianni Brezza. Nel 2008, dopo 29 anni di convivenza, la coppia ha deciso di sposarsi. Nel 2011, però, il marito a causa di un tumore è morto. Un dolore incolmabile. Loretta non ha figli.