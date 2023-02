Jolanda Renga travestita da Carnevale: il vestito è un omaggio ai genitori Ambra e Francesco

Jolanda Renga a Carnevale si veste da mamma Ambra. Il fidanzato Filippo con una parrucca è uguale a Francesco Renga. Il travestimento della coppia ha strappato migliaia di like e applausi virtuali.

Jolanda Renga si traveste come i genitori

«Carnevale 2023 a Venezia. ‘Da cosa vi vestite?’ chiedo incuriosita. ‘Da te e papà’ risponde lei”. Il risultato è straordinariamente realistico, grazie anche al talento di Lorenzo Delia che ha realizzato entrambi i costumi», ha raccontato Ambra Angiolini nel post. «Geniali», hanno commentato Tiziano Ferro e Vittoria Puccini sotto la foto pubblicata dalla cantante. «Io ho aperto Instagram e ho pensato “oh, Ambra piccola”», il commento di un altro utente.

«Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali», ha commentato ironica Jolanda Renga. La risposta dei genitori non si è fatta attendere. «Ci mancherebbe pure», scrive Renga, mentre Ambra non risparmia i complimenti: «Perché siete molto meglio». È un omaggio ai genitori, non senza un pizzico di ironia (e una stoccata agli hater), l’idea che la figlia dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini e del cantante bresciano Francesco Renga ha messo in atto in occasione del Carnevale. Jolanda Renga, che all’inaugurazione della Capitale della Cultura era stata protagonista di un duetto con il papà in piazza Loggia a Brescia, per Carnevale ha deciso di vestirsi… da sua madre.

Camicia bianca, cravatta e pantalone nero, la giovane ha indossato gli stessi vestiti (l’outfit è stato fornito proprio da Lorenzo D’Elia di Gucci, pr delle celebrities) che Ambra aveva durante la finale di «X-Factor» quando, dismessi i panni della giudice, si era esibita sul palco interpretando la sua iconica canzone «T’appartengo». Sull’onda del successo del brano cult, tornato in classifica dopo 30 anni grazie anche alle views del balletto sui social, Iolanda ha scelto di partecipare così agghindata al Carnevale di Venezia. Al suo fianco, il fidanzato Filippo Carrante, travestito da Francesco Renga: parrucca di riccioli, giubbotto di pelle e jeans.