Jolanda Renga, chi è la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga: età, oggi, fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il salotto pomeridiano condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin in onda sabato e domenica a partire dalle 16.30. Tra i tantissimi ospiti del weekend ci sarà anche la prima intervista televisiva per Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco la sua scheda con tutte le curiosità e quello che non sai su di lei!

Gli haters e le offese a Jolanda Renga

Jolanda Renga è la primogenita dell’ex coppia formata dal cantante Francesco Renga e dalla showgirl Ambra Angiolini, con quest’ultima protagonista come giudice all’ultima edizione di X Factor. Il nome di Jolanda, rimasto semi sconosciuto al gossip e alle notizie di cronaca rosa, è però finito al centro di una vicenda che, suo malgrado, l’ha vista protagonista sui social. Sì perché lei, come purtroppo troppo spesso accade, è finita nel mirino degli haters, leoni da tastiera che, senza alcun ritegno, l’hanno bersagliata di insulti in merito al suo aspetto fisico. “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi”, ha affermato la 19enne a Verissimo. Poi però gli ‘odiatori seriali’ hanno preso il sopravvento e la ragazza ha confessato di “aver pianto“. A rendere pubblico tutto quello che le stava accadendo è stata la stessa Jolanda in un video diventato in poco tempo virale.

Francesco Scianna: chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

La vita privata

Jolanda come detto è la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La mamma, che è stata anche con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, oggi è felicemente fidanzata con Francesco Scianna. Jolanda ha un fratello che si chiama Leonardo nato nel 2006, due anni dopo di lei. La ragazza infatti è nata il 4 gennaio 2004: ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Come detto, fino a poco tempo fa, anche per via della sua minore età, non si sapeva molto su di lei. Sappiamo però che ama gli animali e il mare. E che ha un legame speciale con la mamma.

Instagram Jolanda Renga

La giovane ragazza che oggi ha 19 anni è presente su Instagram. Il suo account @jolandarenga conta ad oggi circa 150.000 followers. Lo potete trovare qui.