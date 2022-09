Francesco Scianna: chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

Il successo di X Factor, ripartito da poco, sta travolgendo Ambra Angiolini, ma sembra che l’attrice abbia comunque trovato del tempo per sé e per il suo nuovo fidanzato. Angiolini infatti sta vivendo una bellissima storia d’amore che è appena nata con il collega Francesco Scianna, con il quale aveva già lavorato in passato.

Ambra Angiolini, un nuovo fidanzato per l’attrice

Circa un anno fa Ambra Angiolini aveva chiuso i rapporti con il suo ex Massimiliano Allegri, con il quale era appena andata a convivere a Milano. La storia non si chiuse nel migliore dei modi ma sembra che ora l’attrice è prontissima per ripartire con una nuova fiamma e anche a livello lavorativo ci sono tante novità. Angiolini è infatti tra i giudici di X Factor Italia, nell’edizione che ha avuto inizio da poco su Sky.

Ambra Angiolini è stata immortalata su Diva e Donna con il suo nuovo amore, Francesco Scianna, mentre si gode con lui una serata al bar e una passeggiata al centro di Roma.

Chi è Francesco Scianna

Francesco Scianna è un attore di successo, nato nel 1982. Esordisce in teatro e agli inizi degli anni 2000 sfonda sul grande schermo. Film e serie tv di successo conquistano il pubblico con il volto di Scianna. Di recente ha partecipato alla fiction di Gabriele Muccino “A casa tutti bene” e al film “Il filo invisibile” con il quale ha vinto il suo primo Nastro d’argento come miglior attore.

Francesco ha già lavorato in passato con Ambra Angiolini: i due si sono conosciuti nel 2016 sul set dello spettacolo teatrale Tradimenti, di Michele Placido. Oggi quella che era iniziata come un’amicizia è sfociata in amore. Francesco Scianna, in passato, ha avuto diversi flirt con donne famose, come Francesca Chillemi e Matilde Gioli.