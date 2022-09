Silvia Slitti accusa Ambra Angiolini: ”Occupa abusivamente casa nostra”

Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha deciso di usare i social come valvola di sfogo. Nel suo mirino c’è Ambra Angiolini che sembra non voler sloggiare da casa sua. Lo sfogo contro la neo giudice di X-Factor ha letteralmente infiammato i social, sebbene il nome della sua accusata non venga mai fatto. Ad ogni modo, non ce n’era bisogno, dal momento che ogni riferimento è stato esplicito e diretto.

Silvia Slitti e Ambra Angiolini ai ferri corti per la casa a Milano

Ma cosa si contendono? La casa a Milano di proprietà della Slitti, ma abitata dall’ex cantante. Nelle sue recenti storie su Instagram la Slitti ha detto: ”Una situazione davvero spiacevole, non solamente da un punto di vista legale, ma spiacevole soprattutto da un punto di vista personale e umano. Ci tengo davvero a chiarire una cosa: credo fermamente nel dialogo, che con il dialogo si possa trovare una soluzione. Sono solamente una persona che vuole riavere ciò che è suo!”

Le dichiarazioni su Instagram della wedding planner

”Inoltre – continua la Slitti – c’era un contratto come è giusto che sia in questi casi, non si affittano le case senza un contratto. Il problema è che siamo in una società in cui è giusto che le persone siano tutelate, perché è giusto che lo siano, ma forse alle volte capita che per la legge sia più tutelato chi fa qualcosa di sbagliato e non chi si trova nel giusto. Quindi siamo andati per vie legali educatamente”.

L’inquilina che non vuole sloggiare

Insomma, la questione è chiara: l’inquilina non vuole sloggiare di casa nonostante il contratto e la scadenza. Come Silvia ha spiegato nelle storie Instagram passate, la casa in questione era stata affittata momentaneamente perché lei e la sua famiglia si erano trasferiti in una città di mare per via del Covid. L’intenzione però era di ritornare a Milano dopo dieci mesi. Allo scadere del contratto, però, pare che le cose non siano andate come Silvia sperava.