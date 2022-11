Striscia la Notizia, stasera il tapiro a Silvia Slitti: chi è e cosa è successo con Ambra Angiolini

Questa sera, 3 novembre 2022, Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, farà visita a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini, per consegnare loro il tapiro d’oro. Il motivo? Molto semplice aspettano da giugno che Ambra Angiolini gli restituisca la loro casa milanese che aveva preso in affitto insieme a Massimiliano Allegri. Un considerevole disguido per la famiglia della Slitti costretta nelle sue trasferte a Milano ad andare in albergo.

Gli avvocati rassicurano la Slitti

Sembra, però, che la vicenda sia vicina a una soluzione, o almeno così dicono gli avvocati della famiglia Slitti-Pazzini. “Se le notizie che ci hanno dato i nostri legali fossero vere la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta”. Solo alcune brevi dichiarazioni come breve anticipazione di quello che sarà il servizio che andrà in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 20 e 35 a Striscia la Notizia.