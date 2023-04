Roma è gelato 2023 per il Ponte del 1 maggio: ecco dove, costo biglietti e programma completo

Roma è gelato 2023. I più grandi maestri gelatieri di tutta Italia si riuniranno a Roma, per sfoggiare la loro arte, la loro creatività e tutto il gusto del gelato artigianale in ogni sua manifestazione, in tutte le forme e declinazioni. Ma quando? Il tutto andrà in scena da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, nella Capitale, con la kermesse Roma è Gelato. Dove? Al Pratibus District nel quartiere Prati con tantissime attività, tra cui degustazioni, assaggi, laboratori, show coocking, talk e masterclass. Insomma, una rassegna a 360 gradi sul grande mondo del gelato artigianale in Italia.

Roma è gelato 2023: i protagonisti per il Ponte del Primo Maggio

Giusto per farvi venire l’acquolina in bocca, ecco alcuni tra i nomi che saranno protagonisti:Paolo Brunelli (Paolo Brunelli), Marco Radicioni (Otaleg), Alessandro Giuffrè (Giuffrè), Cinzia Otri (Gelateria della Passera), Valerio Esposito (Gelateria Tonka), Stefano Guizzetti (Ciacco Lab), Veronica Fedele (Gretel Factory), Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab), Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo), Dario Rossi (Greed-Avidi di Gelato), Eugenio Morrone (Il Cannolo Siciliano), e molti altri ancora pronti ad esibire le loro abilità culinarie.

Non solo gelato: anche dolci e pizza

Ma al centro dei riflettori, però, non ci saranno solamente le gelaterie e i loro protagonisti. Anche gli altri grandi esponenti del mondo dolciario faranno la loro comparsa, come ad esempio Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) e Dario Nuti (Roma Cavalieri). E per gli amanti del salato? Niente paura, ci sarà qualcosa anche per loro: i pizzaioli Pier Daniele Seu (Seu Pizza Illuminati), Alessio Muscas (San Martino Pizza & Bolle), Alessio Mattaccini (Spiazzo), Giuseppe Colletto (That’s Amore Raffadali) e Mauro Pedone (San Biagio Pizza & Bolle) e tanti altri pronti a deliziarvi con le loro ricette originali.

Come acquistare i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti, invece, per poter accedere alla manifestazione sono acquistabili sul sito www.romagelato.it. Inoltre, è bene sapere che parte dell’incasso dell’evento verrà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù, partner istituzionale di tutta l’organizzazione. Tali risorse saranno destinate, nel dettaglio, al Programma Accoglienza della Fondazione, dedicato alle famiglie dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il prezzo del biglietto intero è di 18.15 euro, ma ci sono diversi sconti e promozioni anche in base all’età e agli ingressi in famiglia.