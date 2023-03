Roma è gelato 2023: ecco quando e dove, costo biglietti e qual è il programma completo

Roma si prepara a diventare il ‘regno del gelato’. Un evento che prenderà il via dal 29 aprile e si protrarrà fino al 1 maggio, nel quale il Pratibus District di Prati, nella Capitale darà spazio a tutti i maestri gelatai italiani. Ce ne saranno per tutti i gusti: coni, vaschette, coppette, e per una infinità varietà di gusti. Per i più golosi si tratterà di una tre giorni di ghiottonerie.

Roma è gelato presenterà alcuni dei più rinomati maestri gelatai italiani

Non solo degustazioni, ma anche laboratori, cooking show, masterclass e incontri tutti incentrati sul gelato. Durante la manifestazione ‘Roma è gelato’ i maestri gelatai affronteranno varie discussioni con i partecipanti per parlare non solo di come si fa il noto prodotto artigianale, ma anche per parlare di nutrizione e ricerca e sostenibilità.

I visitatori potranno vedere con i propri occhi come si arriva al prodotto finale grazie all’allestimento di una fattoria didattica, nella quale si trovano animali da latte e alberi da frutto oltre a un planisfero che specifica qual è la provenienza del cacao. Sarà possibile anche cimentarsi nella preparazione del gelato. Anche i bambini potranno prendere parte alla preparazione, affiancando gli esperti del settore.

Quali sono le gelaterie che prenderanno parte all’evento

Sono venti le gelaterie coinvolte nell’iniziativa. Tra gli altri prenderanno parte all’evento: Neve di Latte, Sabotino, Hedera, Stefano Ferrara Lab, Gretel Factory, Gelato San Lorenzo, DeCore e tanti tanti altri. Un evento nel corso del quale è previsto anche street food e una scampagnata nel corso della festa dei lavoratori del 1 maggio.

Chiunque abbia deciso di andare a degustare i gelati nel corso di Roma è gelato, possono prendervi parte acquistando il biglietto: ingresso intero, 15 euro; ingresso teen, 10 euro; ingresso family per 2 persone, 10 euro a persona; ingresso family per 3 persone, 7 euro a persona; ingresso family per 4 persone, 6,25 euro.