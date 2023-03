Dove mangiare il gelato a Roma? Ecco le migliori gelaterie della Città

Voglia di gelato? «Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione» diceva Oscar Wilde in uno dei suoi più famosi aforismi. Ma se dobbiamo cedere alla dolce tentazione del gelato, deve essere buono. Anzi, buonissimo. Dove mangiare il gelato a Roma? Ecco i migliori posti della Città. La Capitale è ricca di gelaterie artigianali, sia di antica tradizione che di nuova apertura, ma con alle spalle comunque tecniche che rendono i gelatieri dei professionisti di altissimo livello. Per questo il gelato viene consumato non solo d’estate, ma in tutte le stagioni, sia dai turisti che dai romani. Ma vediamo quali sono le gelaterie che maggiormente conquistano il cuore dei golosi.

Qual è la gelateria più buona di Roma?

Siete pronti per scoprire quale è la gelateria più buona di Roma? Allora, mettetevi comodi e preparatevi gustare il vostro gelato con l’immaginazione! Iniziamo subito con La Romana. Questa gelateria ha una lunga tradizione e offre gusti veramente eccezionali, come il loro famoso cremino alla nocciola, oppure il sorbetto alla fragola che sembra di mangiare frutta fresca appena raccolta! Ma attenzione, non possiamo escludere altre gelaterie top di Roma. Ad esempio, Fatamorgana è una vera e propria esperienza gustativa: con gusti particolari come il cioccolato bianco al rosmarino o la ricotta al limone, vi farà viaggiare con la fantasia.

Altra scelta imperdibile è Otaleg, un po’ meno conosciuta ma che offre una vasta scelta di gusti artigianali preparati con ingredienti naturali e di altissima qualità, come cappuccino con cioccolato croccante, “la nostra Sacher”, “Cosa stregata” con crema bianca, soffice al cacao e liquore Strega e le tipologie di pistacchio. E per chi cerca un’esperienza gourmet, è veramente ottima Carapina. Qui potrete trovare gusti insoliti come il gorgonzola con le noci oppure il riso soffiato al cioccolato fondente. Passate anche da Neve di Latte, che ha aperto propri negozi nelle zone di Flaminio, piazza Cavour, via Veneto, il Centro Storico e il quartiere Nomentana. Con gusti gourmet, possiamo assaggiare: crema al passito di Pantalleria, yogurt con miele e pistacchi, noci di Sorrento, cioccolato bianco con lampone, nocciola bio del viterbese, crema all’uovo.

Dove mangiare un gelato buono a Roma?

Proseguiamo il nostro viaggio per le gelaterie romane approdando dal famoso Giolitti, situato vicino al Pantheon. Qui troverete una vasta scelta di gusti e il gelato è cremoso e fresco. Situata vicino a piazza Venezia, Questa storica gelateria esiste dal 1890 e offre gusti classici come nocciola e stracciatella. Non perdete l’occasione di mangiare il vostro gelato in una delle loro sale interne con arredi antichi. Ma attenzione, è anche molto affollato!

Se invece volete provare qualcosa di diverso, vi consigliamo Fatamorgana. Con i suoi gusti insoliti come il cioccolato al peperoncino o al basilico, vi sorprenderà sicuramente. Se preferite una gelateria artigianale dove il gelato viene fatto davvero bene, allora dovete andare da Come il Latte. Qui il latte usato per fare il gelato proviene da una fattoria biologica e i gusti sono tutti deliziosi.

Un altro posto imperdibile è Gelateria del Teatro, situata vicino a Piazza Navona. Il loro gelato è fatto con ingredienti naturali e gusti insoliti come fichi e mandorle o ricotta e pere, oppure ricotta e fico d’india o il cioccolato bianco con zenzero e limone. Infine, se siete in zona Trastevere, non potete perdere Il Punto Gelato. Qui troverete gusti tradizionali ma anche più originali come cioccolato fondente e zenzero o arancia cannella.

Gelaterie a Roma: qual è la migliore?

Prosegue ill nostro tour per le gelaterie romane. Un altro locale al top è sicuramente Frigidarium, vicino al Pantheon. Il loro fiore all’occhiello è la crema di pistacchio, ma anche i gusti classici come cioccolato e fragola sono ottimi. Inoltre, offrono una varietà di coppe di gelato artigianale. Se cercate un’esperienza più elegante, provate Venchi, situata in piazza Navona. Questa catena italiana di cioccolaterie offre anche un’ampia selezione di gusti di gelato artigianale. Il loro cioccolato fondente è particolarmente delizioso. Chiudiamo con “La Gourmandise”. Qui troviamo un gelato ad alta digeribilità e adatto anche ai celiaci. I gusti più amati dai clienti sono: arancia moro all’olio di oliva e finocchietto, mela annurca spadellata ai pinoli e uvetta, cioccolato dulcey al profumo di pepe verde e arancia oppure al latte con cioccolato sbriciolato amaro e sale, pistacchio di Egina grezzo e lavorato a crudo.