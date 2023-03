Non solo farina, adesso anche il gelato ai grilli: e c’è chi fa la fila. Se il colore ricorda un po’ quello del gelato al caffè a quanto pare i clienti stanno facendo la fila contenti di assaggiare il nuovo gusto con tanto di spolverata superficiale di insetti secchi.

Non solo essiccati: dopo la farina con cui fare pane e pasta, i grilli conquistano anche il gelato. Se da sempre i mastro gelatieri si sfidano in gusti sempre più sofisticati quanto a volte anche improbabili, una gelateria della Germania a Rottenburg ha introdotto il gelato al gusto di grillo condito con gli stessi insetti essiccati. Se il colore ricorda un po’ quello del gelato al caffè a quanto pare i clienti stanno facendo la fila contenti di assaggiare il nuovo gusto con tanto di spolverata superficiale di insetti secchi.

Thomas Micolin, proprietario della gelateria Eiscafé Rino e creatore dell’esperimento, ha spiegato che il nuovo gelato è stato realizzato un po’ per scommessa usando la farina di grilli, panna, estratto di vaniglia e miele. Una scommessa per il futuro ma chi l’ha provato pare ne sia rimasto entusiasta tanto da ritornare. Ecco la traduzione, dal tedesco, del gelataio che ha provato a lanciare il primo gelato al gusto “grillo”: “Ed eccoci qui. ❤️ Siamo appena arrivati perché siamo stati letteralmente sommersi da… tante critiche, tanti complimenti, tanta sorpresa e tanta curiosità per il nostro nuovo gelato con farina di grillo! 🦗🦗🦗 Questo è il gioco di quelli che… Amano mettersi in gioco! Una scommessa su cui ho lavorato tutto l’inverno e che non ho sopportato senza paura di reagire. È un piccolo messaggio per il cibo che potrebbe essere il futuro. Un messaggio di solidarietà, sostenibilità, natura, amore. ❤️ Grazie a tutti quelli che parlano bene e quelli che parlano male perché… cmq se ne parla e per me è già un successo. Grazie alla mia famiglia e a voi, cari clienti, che ogni giorno nutrite il mio amore per questa meravigliosa professione! #rhinorottenburgamneckar #icegrill #rino #byrino #icecafe”.